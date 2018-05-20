Новая команда Медведева берет курс на прорыв

Во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев в установленный законом срок представил президенту Владимиру Путину структуру правительства, а в пятницу — его состав, обновленный на треть. Этому кабинету министров предстоит выполнить «майские указы» Путина. Сконцентрировать усилия для прорыва страны. О новой команде Медведва — корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин.

«Завершая, я хочу сказать, что я благодарна аудиторам, и коллективу Счетной палаты », — сказала Татьяна Голикова , со слезами прощаясь с Госдумой и Счетной палатой. Она ушла на повышение. В правительстве она будет отвечать за медицину, образование и социальный блок.

«Голикова мне очень симпатична потому, что она пришла в комитет по бюджету совершеннейшей девчонкой. И ее Татьяной никто не звал. Имя ей было Танечка», — говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев

Финансовый омбудсмен Павел Медведев, еще будучи депутатом, общался с Голиковой, когда та была первым замом главы Минфина . Любой кризис или проблемы с бюджетом — все к ней.

«Министр финансов понимал, что она очень хорошо разбирается в финансах, а депутаты этого не понимали. И депутаты ее всячески хотели поддеть из-за того, что она девчонка. И задавали ей каверзные вопросы не для того чтобы получить ответ, а чтобы ей объяснить, что она ничего не понимает. Не тут-то было», — говорит Медведев.

Вот снова та самая Дума. В ней Голикова срывает аплодисменты. А после, в преобразованном Минобрнауки , представляет двух новых министров.

Михаил Котюков, бывший глава агентства научных организаций , возглавил Министерство высшего образования и науки. Это новое ведомство, которое будет курировать вузы и фундаментальную науку. А Ольга Васильева заняла пост министра просвещения и будет отвечать за школы.

«Мы должны войти в десятку лучших мировых систем общего образования. Я думаю, что это очень амбициозная задача, но она достижима», — говорит Васильева.

Старому ведомству — министерству образования, — по мнению экспертов, сложно было заниматься одновременно делами академиков и детскими садами. Выделение отдельного министерства, отвечающего за науку и вузы, должно сделать их ближе друг другу.

«Можно было объединить науку с промышленностью и сделать что-нибудь прикладное, давайте сделаем какую-нибудь вундервафлю. Этого, к счастью, не произошло. Объединение науки с высшим образованием выглядит более-менее разумно, потому что там очень короткая дистанция», — говорит доктор биологических наук, профессор Михаил Гельфанд

«Один из самых важных законов для цифровой экономики, для связи — это федеральный закон о связи. Он был принят в начале 2000-х годов, это время, когда люди еще дискетами пользовались», — говорит генеральный директор инновационной компании Антон Губницын

Переориентация профильного министерства как раз кстати, говорят те, кто занимается интернет-бизнесом. Цифровую экономику тормозят устаревшие законы и многие идеи так и остаются идеями, потому что под них нет нормативной базы.

«Это когда сервисы по поиску попутчиков пытаются регулировать по аналогии с такси. В России уже есть ряд случаев, когда суды запрещали пользоваться услугами этих сервисов из-за того, что люди, собирающие попутчиков, не имеют лицензии на пассажирские перевозки», — говорит Губницын.

Скорейшее внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере — как раз один из пунктов «майских указов» Владимира Путина.

Совершит ли Россия экономический рывок и как она распорядится своими финансами, будут решать вот в этом здании. В «девяностые» его называли Белым домом, по аналогии с заокеанским. Вот только у российского правительства исключительно технические функции: как повысить доходы россиян, поддержать промышленность, развить социальную сферу и многое другое. Сплошные цифры, рутина, от которой зависит жизнь многомиллионной страны.

За экономику в правительстве будет отвечать Антон Силуанов — он сохранил за собой пост министра финансов, и совмещать его будет с должностью первого вице-премьера. Помимо него у Дмитрия Медведева еще девять заместителей. С такой структурой согласны не все политики.

Владимир Жириновский. «Один должен быть у председателя правительства заместитель, вот Силуанов не первый или второй, а просто один. А эти девять лишние. Есть министры профильные, зачем еще вице-премьер?» — говорит лидер ЛДПР

Тем не менее, команда собрана и проверена. И министров, и членов правительства Владимир Путин охарактеризовал как людей известных, с хорошим опытом работы. Указы о назначении подписал сразу после встречи с премьером. Первое заседание правительства состоится уже в начале недели.

К концу следующей недели ожидаются указы по составу новой администрации Владимира Путина.

Возглавить Счетную палату согласился Алексей Кудрин . Пока он один из кандидатов на этот пост. Но нет сомнений в том, что депутаты Госдумы его утвердят. Кудрина поддерживает «Единая Россия» , у которой парламентское большинство. Статус председателя Счетной палаты не ниже статуса первого вице-премьера. Так что новая должность — это большие возможности и большая ответственность.

«Функция Счетной палаты относится и к функции борьбы с коррупцией. И надо совершенствовать борьбу с коррупцией, предотвращать ее. Не только заниматься тем, чтобы ловить преступников, что очень важно. Потому что материалы Счетной палаты зачастую служат основанием для того чтобы возбуждать уголовные дела, но и создавать те финансовые механизмы, которые предотвращают, не допускают усиление коррупции», — говорит Кудрин.

Но не только в этом Кудрин видит свою миссию. Он, в частности, пообещал уже усилить контроль над финансовыми потоками в регионах.

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