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Шойгу прибыл в Ташкент с официальным визитом
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Шойгу прибыл в Ташкент с официальным визитом 

RT на русском 8 часов назад
Фото: Военно-промышленный курьер
Об этом заявила пресс-секретарь главы российского оборонного ведомства Россияна Марковская.
«В соответствии с программой визита министр обороны России будет принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, а также проведёт рабочую встречу с министром обороны республики генерал-майором Абдусаломом Азизовым», — отметила Марковская.
По её словам, в ходе переговоров Шойгу намерен обсудить проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.
В январе сообщалось, что Шойгу посетил Мьянму.
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