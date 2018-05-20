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Путину посоветовали «наслаждаться моментом»
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Путину посоветовали «наслаждаться моментом» 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
На переговоры к президенту Владимиру Путину приезжала канцлер Германии Ангела Меркель, на следующей неделе ожидается прибытие французского лидера Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург, пишет Financial Times, предлагая российскому лидеру «наслаждаться моментом».
«Владимир Путин может наслаждаться этим моментом: два наиболее влиятельных европейских политика протаптывают тропинку к его двери», — приводит RT текст статьи Financial Times.
Эти два визита показывают, что, возможно, для России все налаживается в дипломатическом плане. На это могло повлиять решение президента США Дональда Трампа выйти из иранской сделки.
Теперь обнаружилось, что у России и Германии есть ряд общих интересов: соглашение по Ирану, противодействие давлению США по «Северному потоку — 2». Франция также говорит, что в некоторых пунктах их интересы совпадают с российскими, Макрон собирается приехать в Россию с такой идеей.
«Очевидно, что Путин смакует возможность показать, что он более надежный партнер, чем Трамп, который показал неуважение к традиционным союзам», — пишет автор статьи.
Глава комитета по международным отношениям в бундестаге Норберт Реттген отметил, что «Путин чувствует себя временным победителем в этой новой обстановке».
Франция также надеется, что поездка Макрона в Россию возвестит об оттепели в отношениях, пишет FT.
Ранее немецкая газета-таблоид Bild написала, что на переговорах в Сочи Путин показал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, кто хозяин «не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».
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