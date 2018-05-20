Макрон захотел «решительно» помочь России

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Россию намерен придать новый импульс отношениям двух стран. Об этом представитель Елисейского дворца заявил еженедельной газете Le Journal du dimanch.

Издание опубликовало в воскресенье статью в преддверии намеченного на 24-25 мая визита Макрона в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Как подчеркнул представитель Елисейского дворца, "диалог с Россией поддерживался и поддерживается", несмотря на разницу в позициях по сирийской и украинской проблемам, а также на дело Скрипаля.

"Двум странам предстоит еще многое построить [в своих отношениях], но подходить к этому следует объективно, с открытыми глазами", — сказал источник в Елисейском дворце.

Он выразил мнение, что в ходе визита значительного продвижения по сложным вопросам вряд ли удастся добиться.

По данным газеты, "диалог между двумя лидерами в ходе визита будет решительным, но корректным по форме". Президент Макрон намерен придать новый импульс отношениям двух стран, "но с соблюдением рамок Европейского союза", установленных после присоединения Крыма к России, сообщили в Елисейском дворце.

Газета в этой связи приводит сделанные Макроном ранее высказывания о том, что "не следует унижать Россию" и что Путин намерен "вернуть стране ее величие после событий вокруг демонтажа Берлинской стены и Советского Союза, пережитых в России как унижение". Согласно сведениям, которые сообщил представитель президентской администрации, Макрон собирается вести диалог с российским президентом "без какой-либо наивности".

Французский лидер тщательно готовится к визиту в Россию. По сведениям Le Journal du dimanch, в минувшую пятницу он провел встречу в Елисейском дворце с историком, специалистом по России Антуаном Аржаковским. Он также беседовал с философом Мишелем Эльчаниновым, автором книги "В голове Владимира Путина".