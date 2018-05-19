Эксперт разъяснил напутствие Путина Асаду

Масло важнее пушек: экономическое напутствие Путина Асаду разъяснил эксперт

Ситуация в Сирии диктует необходимость восстановления экономики

Отметим, что встреча Путина и Асада, как и всегда, была внезапной и неожиданной, что и логично, учитывая общие проблемы с безопасностью, которые по объективным причинам стоят перед сирийским лидером.

Стороны обсудили большой комплекс вопросов, но если обратить внимание на коммюнике, то особое внимание Путин и Асад уделили проблемам политических переговоров между всеми важными внутрисирийскими игроками, а также движению в сторону разработки новой конституции этой страны. Также эти моменты напрямую связаны с восстановлением сирийской экономики.

С другой стороны, здесь существует ряд серьезных вопросов — как будет происходить переговорный процесс, учитывая агрессивную политику со стороны так называемой западной коалиции, которая направлена на то, чтобы его полностью сорвать.

Также непонятно, как будет происходить восстановление сирийской экономики, когда Сирия дефрагментирована из-за наличия вооруженных анклавов на базе конкретных населенных пунктов по всей ее территории. Эти анклавы являются серьезной угрозой для любой хозяйственной деятельности в этой стране, поэтому без достижения обязывающих соглашений здесь вообще сложно говорить об экономике.

Нищета стала социальной базой для терроризма

«На фоне разговоров о политическом урегулировании сирийского конфликта во главу угла сегодня встает экономический момент, причем, по некоторым данным из Сочи, это был ключевой пункт переговоров Путина и Асада», — заключает Балмасов.

Как замечает эксперт, речь здесь идет о сотнях миллиардах долларов, необходимых для восстановления народного хозяйства Сирии, причем, совершенно очевидно, что подобные субсидии не может предоставить ни Россия , ни соседний Иран

«При этом, очевидно, что именно восстановление тыла, восстановление мирной жизни является залогом победы над терроризмом в Сирии, а не техническое уничтожение десятков тысяч бородатых головорезов. Уничтожение террористических формирований — это очень большой успех, но это не решает главную проблему в виде питательной базы для терроризма, которая заключается в людях, которые живут на грани нищеты и не имеют перспектив в будущем», — констатирует Балмасов.

Это именно порождение гражданского конфликта, поскольку до событий 2011 года Сирия была успешной и зажиточной страной по меркам Ближнего Востока, несмотря на то, что она отнюдь не располагает огромными запасами нефти и газа.

Экономика Сирии должна быть восстановлена с помощью международного сообщества

Теперь народное хозяйство Сирии разрушено, и это является причиной не только социальных неурядиц и активного бегства людей из страны, но и служит социальной основой подпитки и развития террористических формирований.

«Это, конечно, не главная причина возникновения террористических формирований, но все равно, ее необходимо учитывать, особенно в контексте всех предлагаемых сегодня планов по выводу Сирии из гражданского конфликта», — резюмирует Балмасов.

По словам Сергея Станиславовича, нужно начать восстанавливать народное хозяйство Сирии, для чего необходимы огромные инвестиции.

И здесь вариант решения данной проблемы исключительно за российский счет попросту невозможен, поскольку денег здесь требуется колоссальное количество, и одна Россия этот вопрос точно не решит. Из-за этого в данном контексте и необходимо соглашение о финансово-экономической помощи Сирии в многостороннем формате, к чему Москва Дамаск должны начать готовиться уже сейчас.

«Что касается Ирана, то он на сегодня также находится в сложнейшем положении. Китай? Пекин явно не горит желанием это делать, хотя китайцы и заявляли, что они не против помочь восстановлению Сирии», — заключает Балмасов.

Сирии необходимы значительные инвестиции

Есть еще богатые страны Ближнего Востока в лице Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, но для них главным условием является уход президента Асада, не говоря уже об их связях с организациями, которых официально признают террористическими.

«Поэтому данный вопрос является очень сложным, и пока не будут решены эти тыловые проблемы, опасность восстановления сил бородатых головорезов в Сирии продолжает сохраняться. Например, в 1922 году большевикам удалось вывести страну из гражданской войны не благодаря жестокости, а путем экономических реформ, более известных сегодня как НЭП», — констатирует Балмасов.

Очевидно, что Дамаску при помощи Москвы нужно будет искать решение в этом духе. Естественно, при соблюдении интересов всех важных внутренних игроков, поэтому разговор в Сочи и зашел сегодня о конституционной реформе.

Примечательно, что, согласно некоторым данным, Сирия на начало 2017 года потеряла 53 процента ВВП, причем этот процесс продолжается и сегодня. Это сравнимо с потерями, которые понесли Германия Япония после разгрома во Второй мировой войне, поэтому неудивительно, что в прессе постоянно циркулирует информация, что Сирии для восстановления народного хозяйства необходимо то ли 270 млрд долларов, то ли вообще 600, хотя на деле это совершенно фантастические цифры.

«Проблемы существуют по всей этой стране, нетронутым оказался разве что Тартус, есть значительные разрушения в Хомсе и в целом ряде других регионов Сирии, причем даже в Дамаске и Латакии. Хотя естественно все эти цифры, о которых сегодня обычно говорят, являются притянутыми за уши, но, в любом случае, Сирии нужны значительные инвестиции», — резюмирует Балмасов.

Что касается России, то мы и так уже сделали невозможное, т.е. победили террористические формирования в Сирии, во что на 2014-15 годы уже никто в мире не верил, поэтому для восстановления сирийской экономики нужна новая система договоренностей. Какой она будет — как раз и обсуждается сегодня на самом высшем уровне между Москвой и Дамаском.