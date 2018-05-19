Die Welt назвала триумф Путина

Приход к власти в Италии «друзей России» Die Welt назвала триумфом Путина

Планы новых властей Италии «серьёзно потреплют нервы» брюссельским политикам, пишет Die Welt . Победу «популистов» в стране автор статьи называет «триумфом Путина» и утверждает, что Рим будет использовать свою близость к России в качестве рычага давления в переговорах с ЕС

Итальянские партии «Лига Севера» и «Движение пяти звёзд», которые на днях должны сформировать новое правительство страны, представили проект государственной программы, который «серьёзно потреплет нервы» брюссельским политикам, пишет Die Welt. Он содержит экономические заявления, которые подрывают самые основы Евросоюза. Но главное — в нём говорится о намерении будущих властей выстраивать тесные отношения с Россией, подчёркивает автор статьи.

После того как «друзья России» не смогли пробиться во власть в странах Центральной Европы, например во Франции и в Австрии , им как на зло удалось это сделать в государстве, которое было одним из сооснователей Евросоюза и обладает третьей по величине экономикой в Европе, недоумевает немецкий журналист и называет произошедшее «триумфом Путина в Италии».

Ливии и Йемене. Во внешнеполитической части своей программы итальянские «популисты» называют Россию не «угрозой, а торговым и экономическим партнёром», продолжает издание. Они требуют «немедленной отмены антироссийских санкций» и «возвращения России статуса стратегического партнёра в решении региональных кризисов» в Сирии

Италия с давних пор поддерживает относительно тесные отношения с Россией, напоминает автор. Бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони дружил с российским президентом Владимиром Путиным . И правившие до сих пор социал-демократы скорее проводили умеренную политику в отношении Москвы . Но все они никогда не ставили под вопрос сотрудничество с ЕС. Теперь же в крупной европейской стране националистические и евроскептические партии впервые осуществляют разворот от Брюсселя к Москве, подчёркивает автор.

К тому же «Лига Севера» и Движение пяти звёзд требуют фундаментальной реформы ЕС. Речь идёт об изменениях в экономической и финансовой политике Европейского союза, которые позволят утопающей в долгах Италии тратить больше денег. Также «популисты» требуют пересмотра миграционной политики. Они хотят ограничить власть евробюрократов и расширить полномочия Европарламента , объясняет Die Welt.