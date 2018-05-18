Кабмин в сборе: стабильность против реформ

Новый состав правительства, утвержденный президентом Владимиром Путиным , не предполагает проведения серьезных реформ. Повестка для министров уже определена майским указом: это снижение бедности, повышение темпов роста экономики, строительство инфраструктуры. Отсутствие в кабмине людей из команды Алексея Кудрина , предлагавшего либеральные реформы, приведет к тому, что главной задачей шестилетки станет обеспечение макроэкономической и административной стабильности.

Ангелой Меркель. Указы о назначении на свои должности вице-премьеров и министров Владимира Путина были подписаны и опубликованы на официальном сайте Кремля сразу же после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев назвал соответствующие имена президенту. Кандидатов в министры в Сочи , где происходило представление, не позвали. Вся процедура заняла несколько минут перед встречей Владимира Путина с канцлером Германии

Состав министров оставался последней интригой формирования нового правительства. Кандидатов на посты вице-премьеров Дмитрий Медведев назвал еще 7 мая во время своих консультаций с думской фракцией «Единой России» . Структуру правительства Владимир Путин утвердил 15 мая.

Новых министров оказалось девять. При этом ни в одном ключевом ведомстве финансово-экономического и социального блоков изменений не произошло.

Особенности большинства из этих назначений — скорее повод для сплетен в кулуарах Белого дома, чем указание на начало каких-то серьезных перемен в курируемых направлениях. Пояснений, с чем не справились отставленные министры и чем лучше новые, во время их назначения не последовало.

Источники в Белом доме рассказали, например, что кандидатуру Александра Козлова подбирал профильный вице-премьер Юрий Трутнев . В случае с назначением Дмитрия Патрушева части финансового рынка интересно, будет ли новый министр способствовать укреплению финансовой стабильности Россельхозбанка, который он возглавлял. А Михаилу Котюкову предстоит заниматься тем же, чем он занимался в качестве руководителя ФАНО.

Важную роль в новом правительстве может сыграть Константин Носков, которому предстоит осуществить дорогостоящий проект по цифровизации экономики. Но успех этой инициативы будет определяться, прежде всего, задачами управления госфинансами, контроль за которыми сосредоточен в Минфине

Все руководители ключевых министерств свои посты сохранили. Больше всего в административном весе прибавил Минфин, а Антон Силуанов не только сохранил министерский пост, но и получил статус первого вице-премьера. При этом еще в 2016 году ему удалось получить контроль над Федеральной таможенной службой и Росалкогольрегулированием (до этого они подчинялись напрямую правительству).

В прошлом году Минфин получил контроль над госзакупками, забрав эту функцию у Минэкономразвития . А подконтрольной Минфину Федеральной налоговой службе в 2017 году были переданы полномочия по администрированию страховых взносов, которые раньше собирались Пенсионным фондом России . ФНС же внедрила систему ЕГАИС, позволяющую контролировать производство и сбыт алкогольной продукции, а также стала маркировать меховые изделия и лекарства.

Также в 2017 году стартовал перевод всех торговых предприятий на онлайн-кассы. Началась и реформа казначейства, предполагающая перевод всех бюджетополучателей на казначейские счета и под казначейский контроль.

Традиционный оппонент Минфина — Минэкономразвития — было административно ослаблено. У ведомства, как уже отмечалось, забрали госзакупки, а теперь и зарубежные торгпредства, которые будет курировать Минпромторг . Кроме того, Антон Силуанов стал непосредственным начальником главы МЭР Максима Орешкина

В результате впервые в истории России финансовое ведомство сосредоточило в одном центре управления все бюджетные потоки — от налогов и сборов до расходов.

Такая беспрецедентная концентрация финансовых полномочий в одних руках не дает оснований сомневаться, что любые новации должны будут пройти жесткий тест на соответствие принципу бюджетной консолидации, который исповедует Минфин.

Легкой жизни у нового правительства не будет. Ему придется заняться массой нерешенных и «непопулярных» вопросов, затрагивающих интересы большинства россиян. Уже известно, что первым на повестке дня стоит вопрос повышения пенсионного возраста. Вдобавок к этому необходимо решить, что делать с накопительным компонентом пенсионной системы.

Весьма чувствительной темой для населения является переход на адресную социальную поддержку. Как-то надо разбираться с системой здравоохранения, где так и не заработал в полной мере страховой принцип, но зато были проведены масштабные сокращения персонала и медучреждений.

Решать это предстоит вице-премьеру Татьяне Голиковой , которая в бытность главой Минздравсоцразвития запускала многие реформы еще до 2012 года. При этом ей предстоит найти общий язык с Минфином. Предыдущий вице-премьер по «социалке» Ольга Голодец часто занимала категоричную позицию «против» любых предложений Минфина.

Сторонники либеральных реформ во главе с экс-министром финансов, главой ЦСР Алексеем Кудриным в правительство не попали. Наиболее радикальные для чиновников предложения Кудрина о реформе госаппарата с сокращениями и созданием Центра эффективности госуправления реализованы этим правительством явно не будут.

В качестве «утешительного приза» Кудрин, вероятнее всего, станет руководителем Счетной палаты вместо Татьяны Голиковой. Его выдвинули «единороссы», процедура утверждения должна пройти в ближайшее время.

Сформированное правительство незамедлительно приступило к работе. Часть переназначенных или вновь назначенных министров в пятницу в Москве были представлены профильными вице-премьерами коллективам их министерств.

На понедельник 21 мая Дмитрий Медведев уже запланировал совещание с вице-премьерами, а первое заседание правительства назначено на 22 мая.

До 1 октября кабинету министров предстоит определиться с мерами выполнения майского указа президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». Основными задачами нового кабмина станут снижение бедности, повышение темпов экономического роста, строительство жилья и инфраструктуры, городское благоустройство.

Стоимость 12 национальных программ и инфраструктурного пакета составит 25 трлн руб. на шесть лет. Из этой суммы предстоит найти 8 триллионов.

Ранее Антон Силуанов предполагал, что средства удастся получить только за счет дополнительных доходов от экономического роста. Но его положение теперь осложняется тем, что обеспечивать этот самый экономический рост предстоит самому же Силуанову как первому вице-премьеру. Экономика же по-прежнему расти не собирается. По итогам первого квартала 2018 года ВВП увеличился на символические 1,3%.