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Лавров посетит Кубу 22 мая
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Лавров посетит Кубу 22 мая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. В МИД КУБЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ГЛАВА МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ ЛАВРОВ ПОСЕТИТ КУБУ 22 МАЯ — TWITTER
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