Почему Лавров пропускает «Большую двадцатку»?

Сергея Лаврова не будет на встрече глав «Большой двадцатки» в Аргентине. Как отмечают в пресс-службе МИД, причина — большая занятость министра в связи с только что сформированным кабмином.
Россия будет представлена в Буэнос-Айресе лишь на уровне замминистра. На полях саммита Лавров собирался встретиться с президентом Аргентины Маурисио Макри и министром иностранных дел Хорхе Фори.
Отсутствие Лаврова, как считает британская The Guardian, может быть связано с тем, что Лондон собирается поднять на саммите вопрос о противодействии России. Другие версии выдвигает доктор политических наук Игорь Панарин:
«Очевидно, что визит готовился: Лавров дал интервью аргентинской газете, предполагалась его встреча с президентом Аргентины. Скорее всего, были получены материалы, свидетельствующие о том, что Великобритания готовит антироссийские акции, и с поста министра иностранных дел, который находится не на самом форуме G20, можно легче реагировать. И второе, что, с моей точки зрения, могло повлиять, — это то, что Помпео планирует выступить в США с фактически новой стратегией в отношении Ирана. Здесь также министру иностранных дел России легче дипломатически реагировать на потенциальные американские действия, потому что достигнут определенный консенсус. И в-третьих, я бы связал это все-таки с более или менее успешными переговорами канцлера ФРГ Меркель в Сочи с президентом Путиным. Возможно, были достигнуты определенные договоренности, которые могут позволить нам более грамотно, дипломатично выстраивать нашу линию уже вместе с Германией. С точки зрения этикета мы ничего не нарушаем и будем представлены на уровне одного из заместителей министра иностранных дел».
Ранее сам Сергей Лавров называл «Большую двадцатку» наиболее действенным форматом встреч. Не полетит глава российского МИД и на Кубу: 22 мая он собирался провести встречу с главой страны Мигелем Диас-Канелем.