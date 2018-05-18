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19 мая выходит номер «Российской газеты»
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19 мая выходит номер «Российской газеты» 

Российская Газета 18 мая 2018
Фото: Российская Газета
Новостной блок номера в значительной мере посвящен кадровому составу правительства, которое значительно обновилось, в том числе за счет прихода на посты министров ряда сильных губернаторов. При этом наиболее эффективные руководители ведомств сохранили свои посты.
На страницах "РГ" опубликованы биографии новых членов кабинета, а также подробный отчет о рабочей встрече Владимира Путина с Дмитрием Медведевым, в ходе которой премьер-министр представил президенту предложения по кадровому составу нового правительства.
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