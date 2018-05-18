19 мая выходит номер «Российской газеты»

Новостной блок номера в значительной мере посвящен кадровому составу правительства, которое значительно обновилось, в том числе за счет прихода на посты министров ряда сильных губернаторов. При этом наиболее эффективные руководители ведомств сохранили свои посты.