В Академии МЧС поделились ожиданиями от Зиничева

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман пояснил НСН, что отставка Пучкова обусловлена не столько его профессиональными качествами, сколько системными факторами.

«Должность руководителя МЧС в нашей стране очень непростая. Широта функций, которым должна удовлетворять эта система, гигантская. И тут даже не в Пучкове дело, а в системе». — отметил он.

Поэтому эксперт не возлагает больших надежд и на нового министра. «Зиничев заступает на очень непростую должность. И дальнейшее развитие событий будет не совсем от него зависеть», — сказал он.