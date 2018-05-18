В Академии МЧС поделились ожиданиями от Зиничева 

Новым главой Министерства по чрезвычайным ситуациям вместо Владимира Пучкова стал бывший замдиректора ФСБ Евгений Зиничев.
Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман пояснил НСН, что отставка Пучкова обусловлена не столько его профессиональными качествами, сколько системными факторами.
«Должность руководителя МЧС в нашей стране очень непростая. Широта функций, которым должна удовлетворять эта система, гигантская. И тут даже не в Пучкове дело, а в системе». — отметил он.
Поэтому эксперт не возлагает больших надежд и на нового министра. «Зиничев заступает на очень непростую должность. И дальнейшее развитие событий будет не совсем от него зависеть», — сказал он.
Напомним, ранее на встрече с президентом Путиным глава правительства Дмитрий Медведев представил новый состав кабинета.