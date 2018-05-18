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Пресс-секретарь Медведева заработала больше Зюганова
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Пресс-секретарь Медведева заработала больше Зюганова 

News.ru 38 минут назад
Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева заработала за прошлый год довольно впечатляющую сумму. Её доход составил 6,9 миллиона рублей.
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