Медведев возглавил правительство Кудрина: премьера окружили выходцы из Минфина

При назначении нового кабинета министров, пожалуй, особое внимание было приковано к экономическому блоку — тем людям, которым предстоит воплощать в жизнь амбициозный майский указ президента. Анализируя новый-старый состав этого блока, можно сделать вывод о заметном усилении в нем аппаратных позиций… Алексея Кудрина , который вовсе не вошел в правительство. Зато бывший министр финансов, а ныне главный стратег президента займет должность главы Счетной палаты — той структуры, которая, собственно, является оппонентом правительства и контролирует расходование им бюджетных средств. Но этого мало: выходцы из кудринского Минфина заняли ключевые посты в кабинете Медведева. Преемник Кудрина Антон Силуанов получил в придачу к полномочиям главы Минфина еще и второй по значимости пост в кабинете — первого вице-премьера, а Татьяна Голикова («передавшая» своей пост в Счетной палате самому Кудрину) теперь вице премьер по социальным вопросам и здравоохранению.

Кстати, сохранили свои кресла еще два выходца из кудринского Минфина: глава Минэнерго Александр Новак и министр экономического развития Максим Орешкин . Правда, по слухам из коридоров власти, Орешкина вряд ли сейчас можно причислить к «команде Кудрина»: заняв полтора года назад пост главы Минэкономразвития , он резко стал проявлять самостоятельность, имел собственный взгляд на развитие экономики, и, по слухам, испортил отношения со своим бывшим шефом Силуановым…Как бы то ни было: именно кудринский Минфин стал главной кузницей кадров для нового медведевского экономического блока.

Тут уместно вспомнить, что весной 2016 года, когда Путин призвал «отставника» Кудрина работать над стратегией развития страны, это сразу вызвало к жизни конспирологическую теорию о том, что после своего переизбрания президентом, Владимир Владимирович именно Алексея Леонидовича поставит во главе правительства — чтобы тот и реализовывал ту программу, которую сам же и разработает. Пикантности этой теории придавал факт явно недружественных, мягко говоря, отношений между Медведевым и Кудриным: ведь именно по инициативе первого (в бытность его президентом), второй был отправлен в свое время в отставку из Минфина.

Но Путин, как обычно, опрокинул все расчеты прогнозистов, создав в результате весьма своеобразную конструкцию исполнительной власти, согласно которой во главе правительства остался верный и преданный президенту Медведев, но исполнять ему, похоже, все же придется реформаторскую программу Кудрина.

Какую именно программу? Ведь многострадальная стратегия Кудрина так и не стала достоянием гласности — вполне возможно, для того, чтобы экспертное сообщество не могло заранее подвергнуть ее критике и скомпрометировать в глазах населения. Известны только ее ключевые тезисы — в частности, повышение пенсионного возраста в стране, реформа госуправления, разгосударствление экономики, а также налоговый маневр, который должен повысить в итоге долю бюджетных расходов на образование, науку и здравоохранение.

Очевидно, конкретными исполнителями реформ, задуманных Кудриным, и станут его люди в кабинете Медведева — и прежде всего, первый вице Силуанов и просто вице Голикова. Ну а Кудрин за всем этим будет присматривать с «колокольни» руководителя главного контрольного ведомства — Счетной палаты.. Вопрос только в том, какая при этом роль будет у самого Дмитрия Анатольевича: активного проводника нововведений, пассивного их созерцателя или тайного оппонента, желающего провала кудринским идеям?

Между тем, все реформаторские цели, не говоря уж о задаче выхода на темпы экономического роста выше мировых — весьма амбициозны и могут быть решены лишь при слаженных и целенаправленных действиях кабинета министров, в котором каждый член правительства работает на общий результат. А как раз в этом-то и есть большие сомнения, учитывая ту систему «сдержек и противовесов», что заложил в его структуру глава государства по линии Медведев — Кудрин.