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Новый министр строительства загрустил после назначения
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Новый министр строительства не испытывает радостных эмоций после назначения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев, назначенный на пост министра строительства и ЖКХ, рассказал журналистам в рамках пресс-конференции, что не испытывает радостных эмоций, покидая Тюменскую область. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
"Пока эмоции я испытываю сложные, учитывая, что об этом узнал я всего 3 дня назад. Конечно, эмоции, я бы не назвал, что они радостные и счастливые, потому что я отработал 13 лет в субъекте России губернатором, а на службу я пришел в 2001 году. Поэтому последние изменения, скажем так, 21 век, который шагал по территории Тюменской области, я прошагал вместе с регионом, и, конечно, огромное количество проектов мы осуществили сначала в команде с Сергеем Семеновичем (Собяниным), потом эти проекты были продолжены, появились новые проекты, и я конечно жил этими проектами, каждым проектом без исключения", — сказал Якушев.
Министр также отметил, что он проживает "достаточно тяжелый период".
"Рано или поздно надо готовиться к тому, что с какого-то поста надо уходить, ничего вечного не бывает", — добавил Якушев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначить Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ.
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