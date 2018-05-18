Новый министр строительства загрустил после назначения

Новый министр строительства не испытывает радостных эмоций после назначения

Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев , назначенный на пост министра строительства и ЖКХ, рассказал журналистам в рамках пресс-конференции, что не испытывает радостных эмоций, покидая Тюменскую область. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

"Пока эмоции я испытываю сложные, учитывая, что об этом узнал я всего 3 дня назад. Конечно, эмоции, я бы не назвал, что они радостные и счастливые, потому что я отработал 13 лет в субъекте России губернатором, а на службу я пришел в 2001 году. Поэтому последние изменения, скажем так, 21 век, который шагал по территории Тюменской области, я прошагал вместе с регионом, и, конечно, огромное количество проектов мы осуществили сначала в команде с Сергеем Семеновичем (Собяниным), потом эти проекты были продолжены, появились новые проекты, и я конечно жил этими проектами, каждым проектом без исключения", — сказал Якушев.

Министр также отметил, что он проживает "достаточно тяжелый период".