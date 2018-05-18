В Госдуме сообщили о планах Меня после увольнения 

Экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень уже знает, что будет делать после увольнения. Об этом корреспонденту "Газеты.Ru" рассказал член комитета Госдумы по жилищной политике, депутат Александр Сидякин.
"Вчера мы с ним разговаривали, он сказал, что знает дальнейшую траекторию. Я думаю, что без работы он не останется", — сказал Сидякин.
Он не уточнил, куда именно перейдет экс-министр.
По его словам, Мень является человеком, который умеет находить общий язык с разными структурами и сообществами.
Между тем, в пресс-службе министерства рассказали «Газете.Ru», что экс-министр «пока не называет свое новое место».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначить Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ.