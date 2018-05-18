В Госдуме сообщили о планах Меня после увольнения

"Вчера мы с ним разговаривали, он сказал, что знает дальнейшую траекторию. Я думаю, что без работы он не останется", — сказал Сидякин.

Он не уточнил, куда именно перейдет экс-министр.

По его словам, Мень является человеком, который умеет находить общий язык с разными структурами и сообществами.

Между тем, в пресс-службе министерства рассказали «Газете.Ru», что экс-министр «пока не называет свое новое место».