Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля

Российский президент сказал, что рад выписке Скрипаля и больницы и пожелал ему здоровья.

«Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», — сказал он.

При этом Путин усомнился, что Скрипаль действительно был отравлен боевым веществом.

«Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких минут. Слава богу, он поправился, выписался из больницы. Надеюсь, он будет жив, здоров и невредим», — сказал глава государства.