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Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля
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Путин отреагировал на выздоровление Скрипаля 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль «будет жив, здоров и невредим». Об этом Путин заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Российский президент сказал, что рад выписке Скрипаля и больницы и пожелал ему здоровья.
«Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», — сказал он.
>> Скрипаля выписали из больницы
При этом Путин усомнился, что Скрипаль действительно был отравлен боевым веществом.
«Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких минут. Слава богу, он поправился, выписался из больницы. Надеюсь, он будет жив, здоров и невредим», — сказал глава государства.
Путин напомнил также, что Москва неоднократно предлагала помощь Лондону в расследовании «дела Скрипалей» и заявил, что предложение по-прежнему в силе.
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