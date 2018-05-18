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Путин предложил решение миграционного кризиса в Европе
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Путин предложил решение миграционного кризиса в Европе 

РИА Новости 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН: ЕСЛИ ЕВРОПА ХОЧЕТ ОТЪЕЗДА СИРИЙСКИХ БЕЖЕНЦЕВ, ЕЙ НАДО ПОМОЧЬ ВОССТАНОВИТЬ СИРИЮ И СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭТО С ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ДАМАСКУ РАЙОНОВ
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