Обновленный кабмин: указы о назначениях подписаны

Президент Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства, в котором будет 10 заместителей председателя и 22 министра.

После встречи с президентом глава кабмина Дмитрий Медведев заявил, что правительство сформировано и дееспособно.

"Можно работать, так что мы идем на контакт", — сказал премьер-министр.

Как сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова , первое заседание новое правительство проведет в начале следующей недели, до старта Петербургского экономического форума.

Портфель министра по делам Северного Кавказа получил Сергей Чеботарев . До этого он был замначальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Пост министра сельского хозяйства занял Дмитрий Патрушев , ранее занимавший пост председателя правления Россельхозбанка