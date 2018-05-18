Глава Союза строителей назвал «хорошим посылом» назначение Якушева руководителем Минстроя

"Я к нему очень хорошо отношусь, знаю, что он очень много строил, и хорошо управлял Тюменской областью , много жилья и прочих объектов вводилось. Если он будет министром, это будет хороший посыл", — сказал ТАСС руководитель отраслевого союза.

Перед новым главой ведомства будут серьезные цели, полагает Яковлев: «Задачи будут стоять огромнейшие, президент в послании сказал, что необходимо вводить 120 млн кв. м жилья в год, увеличить объемы строительства дорог в разы, при этом обновить технологии и оборудование на строительных производственных площадях».

Предыдущий руководитель Минстроя Михаил Мень (возглавлял ведомство с 1 ноября 2013 года) также имел конструктивные отношения с отраслевым союзом, сказал он. «С Менем у нас добрые отношения, он много лет проработал и неплохо управлял строительным комплексом. От нас, строительного сообщества, пожелания новому министру — защищать свою отрасль, выполнять получения президента и более четче обозначать конкретные задачи и вопросы, которые ставит перед нами государство», — заключил глава союза строителей.