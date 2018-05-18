Ещё
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель приехала к Путину и перешла на русский 

Lenta.ru 45 минут назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Сочи на встречу с президентом России Владимиром Путиным, вести разговор немецкий политик начала на русском языке. Об этом в пятницу, 18 мая, в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
«На входе в резиденцию Путина Меркель повстречала [Дмитрия] Медведева, узнала, что он только что сформировал правительство, и пожелала удачи. И все это по-русски», — пишет журналист.
Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит с Меркель ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток-2», вопросы сирийского и украинского урегулирования. Переговоры пройдут сначала в узком, затем в расширенном составе. По итогам оба лидера дадут пресс-конференцию, уточнил он.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии7  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лепс с жуткими переломами попал в больницу74
Украина проиграла России спор74
Кто лишился постов в новом правительстве84
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост157
Беглый российский бизнесмен признал себя нищебродом47
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение