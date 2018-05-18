«Станут отличными министрами!»: эксперт о назначении Кобылкина и Якушева

Своим мнением Колядин поделился на своей странице в Facebook.

«Ну вот свершилось! Новое правительство утверждено! Про Мединского и Васильеву мы знали заранее. Про Лаврова, который не ушел, тоже. Меня чрезвычайно радует появление в составе министров Владимира Якушева Дмитрия Кобылкина . Это находка президента и премьера. Они были лучшими губернаторами в стране, наверняка станут отличными министрами. Работал с ними. Уверен в этом», — отметил Колядин.