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«Станут отличными министрами!»: эксперт о назначении Кобылкина и Якушева
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«Станут отличными министрами!»: эксперт о назначении Кобылкина и Якушева 

РИА «ФедералПресс» 18 мая 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Своим мнением Колядин поделился на своей странице в Facebook.
«Ну вот свершилось! Новое правительство утверждено! Про Мединского и Васильеву мы знали заранее. Про Лаврова, который не ушел, тоже. Меня чрезвычайно радует появление в составе министров Владимира Якушева и Дмитрия Кобылкина. Это находка президента и премьера. Они были лучшими губернаторами в стране, наверняка станут отличными министрами. Работал с ними. Уверен в этом», — отметил Колядин.
Напомним, сегодня председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатов на посты министров.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев станет министром строительства и ЖКХ, а глава Ямала Дмитрий Кобылкин — министром природных ресурсов и экологии.
Фото Евгения Поторочина
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