В Совфеде рассказали, с чем связано усиление соцблока в правительстве

"Хорошо, что сохраняется стабильность и преемственность. Все три министра, с которыми мы работали, сохранили свои посты", — сказал Рязанский.

Он также подчеркнул, что Татьяна Голикова прекрасно знает финансовую сторону вопроса, «в свое время она занималась социальной тематикой».

По мнению законодателя, «усиление социального блока в кабмине направлено на реализацию указов президента по народосбережению, повышению качества жизни граждан, преодолению бедности, развитию страховой медицины, проработке вопросов адресности соцподдержки».

Он подчеркнул, что по социальному направлению формируется сильная команда, «нам не потребуется ни одного дня для раскачки».