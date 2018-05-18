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В Совфеде рассказали, с чем связано усиление соцблока в правительстве
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В Совфеде рассказали, с чем связано усиление соцблока в правительстве 

РИА Новости 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Усиление социального блока в новом правительстве связано с выполнением указов президента, вице-премьер Татьяна Голикова хорошо знакома с этой темой, ни одного дня не потребуется на раскачку, заявил РИА Новости в пятницу глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту назначить Голикову вице-премьером по соцблоку. Свои посты сохранили глава Минздрава Вероника Скворцова, министр труда Максим Топилин и министр спорта Павел Колобков.
"Хорошо, что сохраняется стабильность и преемственность. Все три министра, с которыми мы работали, сохранили свои посты", — сказал Рязанский.
Он также подчеркнул, что Татьяна Голикова прекрасно знает финансовую сторону вопроса, «в свое время она занималась социальной тематикой».
По мнению законодателя, «усиление социального блока в кабмине направлено на реализацию указов президента по народосбережению, повышению качества жизни граждан, преодолению бедности, развитию страховой медицины, проработке вопросов адресности соцподдержки».
Он подчеркнул, что по социальному направлению формируется сильная команда, «нам не потребуется ни одного дня для раскачки».
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