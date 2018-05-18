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Губернаторы ЯНАО и Тюменской области стали министрами, а МЧС сменил главу
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Губернаторы ЯНАО и Тюменской области стали министрами, а МЧС сменил главу 

pasmi.ru 18 мая 2018
В новый состав правительства, который премьер-министр Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину, вошли губернаторы Тюменской области Владимир Якушев и Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.
В правительстве распределили кресла
Губернатора Тюменской области Владимира Якушева назначили министром строительства и ЖКХ РФ. Его соседа из ЯНАО Дмитрия Кобылкина Дмитрий Медведев назначил министром природных ресурсов и экологии РФ.
Из ключевых министров своей должности лишился глава МЧС Владимир Пучков.
Президент Владимир Путин уже утвердил предложенный Медведевым обновленный состав правительства.
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