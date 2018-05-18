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Кто лишился постов в новом правительстве
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Стало известно, кто не войдет в состав нового правительства 

РИА Новости 39 минут назад
Александр Ткачев, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Михаил Абызов не войдут в состав нового кабмина в должностях вице-премьеров и министров.
Премьер Дмитрий Медведев в пятницу озвучил кандидатуры на министерские посты на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Также были озвучены кандидатуры на посты вице-премьеров.
Ткачев занимал пост главы министерства сельского хозяйства, Мень — министерства строительства и ЖКХ, Никифоров — Минсвязи, Пучков был главой МЧС, Донской — Минприроды, Соколов — Минтранспорта, Абызов — министром по вопросам Открытого правительства, Кузнецов — министром по развитию Северного Кавказа, Галушка — по развитию Дальнего Востока.
Хлопонин, Рогозин, Шувалов и Дворкович занимали посты вице-премьеров.
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