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Новый министр сельского хозяйства назвал приоритеты
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Новый министр сельского хозяйства назвал приоритеты ведомства 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
Новый глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал приоритетные направления деятельности министерства. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Впереди перед нами стоит много серьезных задач. Хочу заверить, что мы сделаем все, чтобы набранные темпы роста производства в АПК сохранились. Среди главных тем хочется выделить обеспечение продовольственной безопасности нашей страны, повышение экономической эффективности в сельском хозяйстве, наращивание экспорта сельхозпродукции, развитие аграрной науки, а также многое другое», — заявил Патрушев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначить Дмитрия Патрушева министром сельского хозяйства.
Путин одобрил его кандидатуру.
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