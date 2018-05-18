Ещё
Стал известен новый глава МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван кандидат на пост главы МЧС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил на пост главы МЧС Евгения Зиничева.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит».
С 1987 по 1991 годы состоял на службе в КГБ СССР. Работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.
6 октября 2016 года Евгений Зиничев ушел в отставку с должности и. о. губернатора Калининградской области по собственному желанию. Преемником Зиничева стал Антон Алиханов.
7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
Женат, имеет сына, внука и 2 внучек.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Госдуму внесены поправки к Конституции о сроках полномочий президента Волкер назвал отличие подходов США и ЕС в отношениях с Россией Министром обороны предложено назначить Сергея Шойгу
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГД внесли поправки о сроках полномочий президента235
Кто лишился постов в новом правительстве39
«30 минут — и он над Америкой»67
У России на Западе остался один друг60
Лепс с жуткими переломами попал в больницу23
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:06
Скандал у Малахова оказался спектаклем
Шоу-бизнес
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:34
Джигарханяну запретили работать
Шоу-бизнес
00:52
Лепс с жуткими переломами попал в больницу
Шоу-бизнес
00:38
Пригожин пристыдил Самойлову за Первый канал
Шоу-бизнес
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение