Стал известен новый глава МЧС

Назван кандидат на пост главы МЧС

Об этом сообщает РИА «Новости».

Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит».

С 1987 по 1991 годы состоял на службе в КГБ СССР . Работал в Центральном аппарате ФСБ России , пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления.

6 октября 2016 года Евгений Зиничев ушел в отставку с должности и. о. губернатора Калининградской области по собственному желанию. Преемником Зиничева стал Антон Алиханов

7 октября 2016 года назначен заместителем директора ФСБ России. В этом же месяце ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Женат, имеет сына, внука и 2 внучек.