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Медведев назвал имя главы МИД
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Медведев предложил назначить Лаврова главой МИД
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
Фото:
ТАСС
Премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев
предложил президенту
Владимиру Путину
назначить
Сергея Лаврова
главой
МИД РФ
.
"Министр иностранных дел — Лавров Сергей Викторович", — сказал Медведев в ходе встречи с Путиным.
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