Медведев назвал имя главы МИД

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Медведев предложил назначить Лаврова главой МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил президенту Владимиру Путину назначить Сергея Лаврова главой МИД РФ.
"Министр иностранных дел — Лавров Сергей Викторович", — сказал Медведев в ходе встречи с Путиным.
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