Медведев объявил состав нового правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи представил кандидатов в новый состав правительства страны. Так, Медведев предложил назначить Владимира Колокольцева министром внутренних дел, Ольгу Голодец — вице-премьером по спорту и культуре, Дмитрия Патрушева — министром сельского хозяйства.
Во вторник Медведев представил предложения о структуре нового правительства. По его словам, прежнее правительство отработало эффективно, поэтому структура органов исполнительной власти не должна серьезно измениться.
Медведев предложил Путину разделить Министерство образования и науки на два ведомства — Министерство просвещения, которое займется вопросами начального и среднего образования, и Министерство науки и высшего образования. Федеральное агентство научных организаций будет ликвидировано, его полномочия передадут Министерству науки и высшего образования. Федеральное агентство по надзору в сфере образования будет напрямую подчиняться правительству.
На базе Министерства связи и массовых коммуникаций Медведев предложил создать Министерство цифрового развития. Торговые представительства по замыслу Медведева следует перевести из Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли.
Путин согласился с предложениями Медведева и в тот же день подписал указ о новой структуре правительства.