Медведев объявил состав нового правительства

Медведев представил Путину кандидатов в новый состав правительства

Во вторник Медведев представил предложения о структуре нового правительства. По его словам, прежнее правительство отработало эффективно, поэтому структура органов исполнительной власти не должна серьезно измениться.

Медведев предложил Путину разделить Министерство образования и науки на два ведомства — Министерство просвещения, которое займется вопросами начального и среднего образования, и Министерство науки и высшего образования. Федеральное агентство научных организаций будет ликвидировано, его полномочия передадут Министерству науки и высшего образования. Федеральное агентство по надзору в сфере образования будет напрямую подчиняться правительству.

Путин согласился с предложениями Медведева и в тот же день подписал указ о новой структуре правительства.