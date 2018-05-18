В Кремле заявили о важности встречи Путина с Меркель

Россия и Германия, несмотря на все негативные проявления в их отношениях, сохраняют большой объем совместных экономических интересов, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Конечно, это достаточно важный визит, потому что после переизбрания и вступления в должность и Путина, и Меркель они встречаются впервые. Они говорили уже по телефону, но это будет первая встреча. Это важно", — отметил Песков.
"Любая встреча с руководителем лидирующей в ЕС страны представляет особое значение. Таковой Германия и является. Любая встреча с руководителем страны, с которой у России, несмотря на все известные негативные проявления, все равно сохраняется значительный объем совместных интересов в плоскости экономики. Это также очень важно", — добавил он.