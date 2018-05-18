У России на Западе остался один друг

Ты мой друг, и я твой друг

За встречей Трампа и Меркель без преувеличения следил весь мир: отношения двух крупнейших лидеров трансатлантического единства хромали на обе ноги. Между ними не было никакой личной химии, американцы вышли из иранской ядерной сделки вопреки воле Европы, европейские производители стали и алюминия готовились к вводу пошлин со стороны США.

Прием вышел куцым: в отличие от продолжительного официального визита французского лидера Эммануэля Макрона , не было ни приветствия артиллерийскими залпами, ни экскурсии в бывшую резиденцию первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, ни званого ужина в Белом доме. Такими же получились и переговоры. Несмотря на то что обе стороны старались сохранить хорошую мину при плохой игре, а Трамп комично старался пожать Меркель руку, по факту не вышло ничего: решение по иранской сделке сохранилось, пошлины на европейские товары не отменены.

Едва вернувшись в Берлин, Меркель сразу же отправилась в Россию. На Западе обратили внимание, что глава немецкого правительства — одна из немногих европейских лидеров, сохранивших диалог с Россией. Меркель также одной из первых прилетела на встречу с Владимиром Путиным после его инаугурации. Наблюдатели подметили и еще один факт: вторым человеком, которого он заключил в объятия после инаугурации 7 мая, стал бывший немецкий канцлер Германии Герхард Шредер , неоднократно старавшийся наладить буксующие отношения между нашими странами.

Рассорились

Несмотря на довольное частые контакты лидеров России и Германии, отношения между Берлином и Москвой переживают один из самых сложных периодов за всю постсоветскую эпоху. Экономические связи фактически заморожены, политические и культурные пробуксовывают. Осложняет ситуацию и то, что Россия, по мнению Германии, в последнее время становится все более непредсказуемой, что раздражает привыкших к порядку немцев.

Трещина в отношениях Москвы и Берлина образовалась сразу после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Последовавшие за этим события на востоке Украины ее углубили. Берлин, в прошлом всегда пытавшийся сохранить диалог с Россией, теперь действует в рамках общеевропейской политики. Германия заняла жесткую позицию в пользу антироссийских санкций, несмотря на то, что они вредят немецкому бизнесу.

Литвой, Латвией и Такая позиция Берлина тогда удивила и разочаровала российские власти, которые не учли, что Германия — член ЕС , а не исключительно отдельная страна. Несмотря на свои лидирующие позиции в Евросоюзе, Берлин не может не считаться с Польшей Эстонией , которые в силу исторической неприязни придерживаются жесткой позиции.

У бизнес-кругов больше возможностей: предприниматели стараются выстраивать отношения с Москвой в своей сфере. Они бывают в России, пересекаются с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской международной конференции по безопасности. Так, открывая в этом году переговоры, глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки из-за санкционных ограничений между ЕС и Россией с 2014 года превысили 100 миллиардов евро. По его словам, немецкий бизнес категорически против ограничительных мер.

Пытаются воздействовать на Меркель и руководители химического концерна BASF, компаний Siemens , Volkswagen, Adidas, а также Deutsche Bank , постоянно призывающие отказаться от антироссийской политики. Однако пойти им на уступки канцлер не может, ведь это грозит ей серьезными имиджевыми потерями в глазах европейского сообщества.

Курс на Москву

Впрочем, не только бизнесмены, но и некоторые политики призывают немецкие власти не рушить связи, налаживавшиеся десятилетиями. Главными проводниками подобной политики были министры иностранных дел Германии от Социал-демократической партии (СДПГ) Франк-Вальтер Штайнмайер Зигмар Габриэль — оба выступали за последовательное сближение с Москвой и поэтапную отмену санкций.

Представители СДПГ называют себя «политическими внуками [бывшего канцлера ФРГ от социал-демократов] Вилли Брандта», приверженцами его «новой Восточной политики» в отношении России («Восточная политика» Вилли Брандта означала была направлена на смягчение напряженности между ФРГ и СССР и странами Восточной и Западной Европы в целом). Во многом их политические убеждения и взгляды в отношении Москвы сформированы комплексом вины за развязанную фюрером Третьего рейха войну против Советского Союза, а также послевоенным примирением.

Штайнмайер и Габриэль надеялись, что и новый глава МИД Хайко Маас (ранее он был министром юстиции) продолжит их политику сближения с Россией, однако пока этого не произошло. Скорее наоборот — Маас, не испытывающий комплекса вины, отпускает довольно жесткие замечания в адрес Москвы, что возмущает его однопартийцев.

Он подчеркивает, что не против диалога с Россией, однако не готов идти на уступки: для него важнее права человека и соблюдение принципов правового государства, с которыми в России проблемы. Политик применяет слово «враждебность» в отношении Москвы, а в интервью газете Spiegel сравнил президента России Владимира Путина, Дональда Трампа Реджепа Тайипа Эрдогана с партией «Альтернатива для Германии», известной своими «националистическими, авторитарными и ущемляющими права женщин взглядами».

Друзья Путина

Пока глава германского МИД критикует Москву, позитивные сигналы ей посылают другие политики. Например, бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер , занимающий сейчас пост главы МВД Германии. Несмотря на охлаждения отношений между Берлином и Москвой он прилетал с визитами в российскую столицу для восстановления имевшихся экономических связей и налаживания новых. Политик изначально был последовательным противником антироссийских санкций, неоднократно отмечая, что ограничения на торговлю с Россией наносят ущерб баварской экономике и сельскому хозяйству.

В некоторых сферах немцы продолжают сотрудничество с Россией, действуя в обход санкций. Одним из самых громких скандалов стало дело с поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Турбины продавало совместное предприятие Siemens и « Силовых машин », где у немецкой компании было 65 процентов акций. После того как скандал просочился в СМИ, немцы попытались откреститься от произошедшего, утверждая, что понятия не имели о поставках на полуостров. Чтобы сохранить лицо, Siemens пришлось вернуть поставленные турбины. Сотрудничество в обход санкций стали скрывать еще более тщательно, но оно продолжается.

Сторонники пересмотра санкционной политики Берлина в отношении Москвы нашлись и в нынешнем составе бундестага . Из семи партий, прошедших в немецкий парламент по итогам выборов 24 сентября прошлого года, пять выступают за пересмотр санкционной политики в отношении России. Против — лишь ХДС вместе с Меркель и «зеленые».

Так, 38-летний глава Свободной демократической партии (СвДп) Кристиан Линднер призвал «заморозить» вопрос с признанием Крыма и сотрудничать с Россией там, где это возможно. Особые отношения с Россией и у зампредседателя ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Александера Гауланда. Известный своими провокационными высказываниями политик неоднократно заявлял, что «Крым — исконно русская территория». При этом он почти сразу заявил, что немцы могут гордиться подвигами своих солдат в обеих мировых войнах. Впрочем, в России тогда на это мало кто обратил внимание.

Еще одним адвокатом России в Германии называют Левую партию (Die Linke). Ее представители традиционно критикуют немецкое правительство, капитализм и западную политику. Лидер партии Сара Вагенкнехт последовательно выступает за пересмотр антироссийской политики.

Не мог не попытаться наладить отношения между Москвой и Берлином «старый друг России», или, как его называют в Германии, «человек, который давно дружит с Путиным» — бывший канцлер страны Герхард Шредер. Как только он покинул кресло канцлера, ему в России предложили новую работу — в структуре, связанной с «Газпромом» . За это у себя на родине он получил насмешливое прозвище Газ-Герд. С сентября 2017 года он занимает пост председателя Совета директоров компании ПАО НК «Роснефть»

Западные СМИ не раз высмеивали тот факт, что со Шредером у Путина сложились более теплые отношения, чем с Меркель. Приятельские отношения между двумя мужчинами в Германии прозвали «дружбой сауны», подразумевая не просто хорошие политические контакты, а личную симпатию. Впрочем, между Путиным и нынешним канцлером есть взаимопонимание, которого достаточно для поддержания диалога: канцлер, родившаяся в ГДР, знает русский, российский лидер владеет немецким — у обоих неплохая база для плодотворного общения.

Я твою трубу шатал

Объединяет глав двух государств и отношение к российскому газовому проекту «Северный поток-2», который должен связать наши страны по дну Балтийского моря. Для многих европейских коллег канцлера он стал костью в горле. Многим не нравится то, что Путин и Меркель часто созваниваются, обсуждая детали проекта, и то, что дивиденды от него получит именно Германия, которая превратится в газовый центр Западной Европы.

На встречах с европейскими коллегами канцлер без устали объясняет, что трубопровод принесет пользу всем странам ЕС, однако не все ей верят. Так, Финляндия согласилась на строительство, а Дания , Польша, Литва, Латвия и Украина, в обход которых будет пущена ветка, выступают против. Киев, напуганный перспективой лишиться загрузки своей газотранспортной системы, пугает Европу российским вторжением после запуска газопровода. США с подачи Польши грозят санкциями участвующим в проекте иностранным компаниям. Газета The Wall Street Journal узнала, что американский лидер Дональд Трамп убеждал Меркель отказаться от поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2». В обмен на это он предлагал Евросоюзу новые договоренности по взаимной торговле.

В ЕС попытались переубедить Берлин в отношении «Северного потока-2», используя шумиху вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипая и его дочери, но Меркель осталась непреклонна. Не замеченная в особых симпатиях к России, канцлер называет новый трубопровод «чисто экономическим проектом».

Подготовка к началу его строительства выходит на финишную прямую, поэтому активное сотрудничество в этой сфере продолжится. Несмотря на экономический успех от запуска проекта, между Россией и Германией остаются серьезные политические разногласия. Даже с учетом отмены санкций в будущем, Москве и Берлину придется потратить немало сил для восстановления утраченного доверия, выйти на тот уровень, который существовал до 2014 года.

Несмотря на тяжелую историю взаимоотношений наших стран в ХХ веке, россияне еще в январе 2014 года считали Германию одной из самых дружелюбно настроенных по отношению к России стран, от которых не стоит ожидать опасности. В Германии были схожие показатели.

В настоящее время лишь 15 процентов немцев видят в России предсказуемого и надежного партнера, еще 70 процентов выступают за ужесточение санкций в отношении нашей страны. Германия готова слушать Россию, готова идти с нею на контакт, порой даже закрывая глаза на трансатлантическую солидарность, но и России надо быть готовой к уступкам и компромиссам: например, не считать заботу о правах человека и нормах демократии пустым трепом, призванным лишь отвлечь внимание от важных экономических проблем.