Чем объяснить согласие между Россией и Израилем?

В ходе своего визита израильский премьер-министр отстаивал право своей страны выступать против иранского присутствия на территории Сирии. Хотя у Израиля с США прекрасные отношения, Биньямин Нетаньяху чаще встречался с Владимиром Путиным, чем с Дональдом Трампом в 2017 году.

Общие опасения по поводу влияния Ирана

После решения США о выходе из СВПД премьер-министр Израиля обменялся крепким рукопожатием с президентом России. По итогам своего визита в Россию Нетаньяху подтвердил важность «постоянной координации» между израильскими и российскими военными. Более того, русскоязычные израильские офицеры напрямую информируют своих российских коллег об атаках на иранские объекты, чтобы избежать побочного ущерба для российской армии.

На самом деле, русские настроены недружественно по отношению к иранцам: их беспокоит растущее влияние Ирана в регионе, создающее помехи для их закрепления на Ближнем Востоке. Иранцы расположились в Ираке , в Ливане теперь находится «Хэзболла», которая только что одержала убедительную победу на парламентских выборах, став одним из ключевых игроков в регионе. Москва считает, что Тегеран перегибает палку и не помогает продвигать политическое урегулирование в Сирии.

Таким образом, между Путиным и Нетаньяху установлена определенная договоренность обеспечивающая баланс между Ираном, с присутствием которого мирятся в Сирии, и Израилем, уполномоченным уничтожать иранские ракеты, при условии, что войскам Асада и сирийскому режиму не угрожает опасность. Эта стратегия разрабатывалась и обсуждалась во время визитов Нетаньяху в Кремль. За последние два года главы Израиля и России встречались восемь раз.

Безразличие России к израильским ударам

Россия контролирует вылеты израильской авиации, но при этом закрывает глаза на удары по иранским базам. Эти удары не представляют угрозы для российских объектов, в частности военно-морской структуры в Тартусе, материально-технической базы российского флота. База официально считается «точкой материально-технической поддержки» для дозаправки и ремонта судов в Средиземном море, что позволяет не возвращаться на черноморские базы через проливы Турции . То же самое относится к авиабазе Хмеймим, которая доступна только для российского персонала. Русские убеждены, что после того, как мятеж против Асада был подавлен, такое масштабное иранское присутствие в Сирии больше не является законным.

У Путина есть свои долгосрочные интересы. Хорошие отношения между Нетаньяху и Трампом позволяют премьер-министру Израиля взять на себя роль посредника в урегулировании сирийского конфликта, не ущемляя при этом интересов США и России. Взамен Путин может нейтрализовать агрессивное поведение Ирана и Хэзболлы у границ Голанских высот.

Израиль взял на себя ответственность за воздушную операцию в Сирии под кодовым названием «Карточный домик». В течение девяноста минут двадцать восемь израильских истребителей выпустили шестьдесят ракет при полном безразличии России. По словам военных экспертов, Иран потерял более половины своего военного потенциала в Сирии. Цахал распространила аэроснимки с изображением иранских объектов, ставших мишенью для ударов авиации. Это крупнейшая операция Израиля со времен Войны Судного дня в 1973 году. Иранские ракетные склады были полностью уничтожены, элитные подразделения «Аль-Кудс» понесли тяжелые человеческие и материальные потери.

Москва резко изменила взгляды на продажу оружия Тегерану

Во время последнего визита в Москву Нетаньяху сообщил Путину о своих военных планах и настаивал на том, чтобы Россия ограничила поставки оружия Ирану. И ему это удалось, потому что Москва неожиданно заявила, что отказывается продавать Ирану новейшую версию ракеты класса «земля-воздух» С-300.

Таким образом, израильские истребители будут продолжать свободно летать над Ливаном и Сирией, при отсутствии эффективной системы защиты стратегических объектов от массовых бомбежек с помощью истребителей, крылатых ракет или баллистических тактических ракет.

За несколько дней до этого, после ударов США и Франции , министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России больше нет моральных обязательств задерживать поставки систем ПРО и что поставки должны начаться немедленно.

Он не предвидел, что усилия Нетаньяху увенчаются успехом. Владимир Кожин , советник Путина по вопросам военно-технического сотрудничества, сказал: «Мы пока говорим не о поставках новых современных систем ПРО. У сирийской армии уже есть все необходимое».

Нетаньяху выступал за то, чтобы русские не посягали на боеспособность его авиации в Сирии, цель которой — остановить поставки оружия «Хэзболле». С-300, установленные на грузовиках, предназначены для сбивания военных самолетов и баллистических ракет малой и средней дальности. А это представляет реальную опасность для израильских ВВС.

Общие интересы и реальная политика

Прагматичное и парадоксальное сближение Москвы и Иерусалима , тем не менее, послужило возвращению России на ближневосточную арену. У обеих стран общие интересы в торговле, туризме, межкультурных отношениях. Это связано не только с тем, что в Израиле проживает более миллиона россиян, но с и точки зрения сотрудничества в противодействии росту исламизма.

Парадокс заключается в том, что у Путина хорошие отношения с заклятыми врагами Израиля, а именно с Ираном, Сирией, ХАМАСом и «Хэзболлой». Нетаньяху нуждается в Путине не только для увеличения товарооборота после снятия эмбарго против Москвы, но и для того, чтобы избежать роста продаж российского оружия и ракет его врагам. Для Израиля это вопрос национальной безопасности — чистая реальная политика.

У России свой интерес. Она инвестирует сотни миллионов долларов на покупку израильских беспилотных летательных аппаратов. Передача современных военных технологий Москве помогает израильтянам заморозить сделки с оружием с некоторыми арабскими странами.

Сближение России и Израиля также связано с ростом исламизма и интернационализацией джихада, что является серьезной проблемой для национальной безопасности обеих стран. Сдерживание исламизма, который распространился в некоторых регионах России с большим мусульманским населением, является одним из основных направлений российской политики на Ближнем Востоке.

Путин и Нетаньяху установили прагматичные деловые и дипломатические отношения из чистого военного оппортунизма. Основанные на вопросах национальной безопасности и политического влияния на Ближнем Востоке, эти хрупкие и непредсказуемые отношения по-прежнему представляют интерес для обеих стран. Как написал Бертран Бади (Bertrand Badie): «Это банальный закон международных отношений; между государствами всегда существует хоть какое-то согласие, так как всегда существует определенная доля взаимных интересов».

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