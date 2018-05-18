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Абэ посетит Россию
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Премьер Японии посетит Россию 24-27 мая 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Россию с официальным визитом 24-27 мая.
Об этом в пятницу объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
"Визит премьера в Россию пройдет 24-27 мая. Переговоры с президентом Путиным запланированы на 26 число", — отметил он.
25 мая президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Затем, как сообщила в конце апреля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, Абэ примет участие в церемонии открытия Года Японии в России и Года России в Японии, которая состоится 26 мая в Большом театре.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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