Законопроект о контрсанкциях может ударить по РФ

Рамочный ответ: кого затронут контрсанкции

Госдума приняла законопроект о контрсанкциях во втором чтении. После шквала возмущения со стороны экспертного и бизнес-сообщества в документе осталось всего шесть ограничительных мер из 16. Были исключены пункты о запрете на ввоз иностранных лекарств, сотрудничество в атомной и космической отраслях и вывоз редкоземельных металлов. В итоге документ стал более рамочным, однако даже в таком виде может нанести вред бизнес-климату в стране. Опасения вызывает и другой законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за соблюдение санкций.

Госдума 17 мая во втором чтении приняла законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Что убрали

Редакция законопроекта после первого чтения вызвала шквал критики.

Больше всего «досталось» пункту об ограничении на ввоз зарубежных лекарственных препаратов и медицинского оборудования.

С одной стороны, доля российских препаратов в общем объеме фармацевтического рынка за последние шесть лет выросла с 24,1% до 30,7%. С другой, больше половины лекарств в России , в том числе жизненно необходимых, — зарубежного производства.

В России сегодня достаточно широко используется американское оборудование: ультразвуковые сканеры, томографы и другое оборудование. Если бы этот пункт прошел, то теоретически можно было бы перейти с американских томографов, например, на корейские. Но тогда все расходные материалы пришлось бы выкинуть, возникли бы сложности с контрактами, пояснил сенатор Антон Беляков «Газете.Ru» . Кроме того, весь персонал должен был бы пройти переобучение, чтобы перейти на новую технику.

В пакете изначально предложенных мер — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США , а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли.

Этот пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boieng. По данным таможенной статистики, Россия импортировала в прошлом году на $3,7 млрд самолетов и двигателей из США и поставила в эту страну титана на $200 млн В «ВСМПО-Ависма» сразу заявили, что контрсанкции могут нанести существенный ущерб компании.

Наконец, в первой утвержденной версии предлагалась в качестве ответных мер на «недружественные действия» США опция ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ американской сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции.

Что осталось

Но в итоге, получив «обратную связь» о первой редакции, от всей конкретики депутаты решили отказаться, переложив принятие мер на правительство и президента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, важно, чтобы в новой версии законопроекта «у нас не было наименований конкретных предприятий, отраслей, товаров и продуктов». «Эта позиция была практически во всех предложениях», — заявил он.

В результате, согласно принятой во втором чтении редакции документа, в отношении недружественных стран и организаций могут применяться шесть мер воздействия.

Первая мера — это прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юрлиц с недружественными странами и организациями.

Вторая мера — запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья такими странами. Но вот конкретный перечень будет определяться уже правительством.

Третья мера — запрет или ограничение на вывоз из России продукции и (или) сырья недружественными организациями. Список «запрещенки», опять-таки, определят профильные министерства.

Четвертая мера — это запрет или ограничение на выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд юрлиц. И да, перечень снова должно будет подготовить в случае чего правительство.

Пятая мера — запрет или ограничение на участие недружественных организаций и граждан недружественных стран в приватизации государственного или муниципального имущества, а также в выполнении связанных с приватизационными сделками работ.

Наконец, шестая мера — это просто возможность принятия других мер президентом.

Законопроект ушел от конкретики, став рамочным, соглашается депутат Александр Сидякин . При этом не очень понятно, зачем вообще утверждать подобный проект, так как, по словам депутата, «и раньше законодательство позволяло принимать такого рода решения».

«Принятие законопроекта — политический жест, но без реализации он ничего не стоит», — рассуждает руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов.

Станет ли хуже иностранцам

Учитывая, что в документе сохранились только универсальные формулировки о мерах воздействия, можно предположить следующий эффект для иностранных компаний и отдельных физлиц, которые будут работать на российском рынке.

«Правительство будет рассматривать отдельные случаи партнерства в исключительном порядке по мере возникновения спорных ситуаций. И в случае выявления опасности и нарушения указанных в документе случаев будет принимать соответствующие меры. Т.е. объективно весомых преград для иностранцев нет. Но они могут возникнуть, если будут выявлены подозрения в их совместной деятельности с российским бизнесом или партнерами, говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Депутаты постарались, чтобы закон о контрсанкциях был максимально гибким и не нанес вред реальной экономической деятельности, обращает внимание главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов.

Запрет участвовать в контрактах по госзакупкам и приватизации госимущества — вообще формальность, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Во-первых, основная часть тендеров по госзакупкам не проходит на состязательной основе — контракты получают давно работающие с государственными структурами российские фирмы. Во-вторых, для большинства госзакупок уже существуют ограничения, не позволяющие покупать товары и материалы за границей, отмечает Мурадов.

«Если посмотреть российское законодательство, то в нем уже давно прописаны очень серьезные ограничения на участие иностранного капитала в управлении предприятиями, работающими в стратегически важных сферах. Если учесть, что стратегическое значение в России имеет все, от разработки недр до ловли рыбы, то ничего принципиально нового законопроект не вносит», — согласен управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Приватизация госимущества — тема, сузившаяся в последние годы: наиболее «сладкие» куски госсобственности давно приватизированы, констатирует Мурадов. Доли в Роснефти Алросе уже реализованы, а приобретение реорганизованных в акционерные общества ГУПов и МУПов иностранных инвесторов и так не интересует, говорит Жарский.

Утвержденная программа приватизации на 2017-2019 годы предполагает полную или частичную передачу в частные руки 480 унитарных предприятий, долей в госкомпаниях и контролируемых государством же предприятиях и порядка тысячи лотов недвижимого имущества.

Всего планировалось привлечь 17 млрд рублей — не бог весть какие деньги в масштабах федерального бюджета.

При этом власти дают понять, что с большой приватизацией они точно спешить не намерены. Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что правительство в 2018 году будет более аккуратно подходить к приватизационным сделкам.

«У нас больше не стоит жесткой задачи финансировать дыры, которые есть в бюджете, у нас в этом году бюджет будет профицитный. Поэтому сейчас приватизация — это инструмент усиления конкуренции и возможность для стратегического развития тех или иных активов. Поэтому мы гораздо более аккуратно сейчас подходим к сделкам, подбираем партнеров, чтобы объекты, компании стратегически развивались и приносили пользу государству», — сказал Орешкин.

Потенциально компания «Совкомфлот» остается первой в списке на приватизацию.

Что будет с бизнес-климатом

Впрочем, даже утверждение рамочного закона будет только нервировать инвесторов.

Запретительные меры могут отпугнуть инвесторов от России, говорит замдиректора института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерий Миронов . И в целом создадут тревожную атмосферу для инвестирования. «Будет некий ореол тревожности», — предупреждает он, призвав привлекать экспертов и взвесить все плюсы и минусы для России, прежде чем принимать конкретные санкционные меры.

Закон о контрсанкциях крайне негативно отразится на бизнес-климате России.

«Европейские бизнесмены уже прямо предупредили о возможности ухода с российского рынка», — говорит он.

Наказание для своих

Напомним, что в первом чтении уже одобрены дополнения в Уголовный кодекс (УК), устанавливающие наказание за новый вид преступления — «действия в целях исполнения» санкций иностранного государства и «действия, способствующие введению» антироссийских санкций.

«Конечно, найдутся те, кто скажет — да и пусть уходят, без них воздух чище. Это, мягко говоря, неразумная позиция. Нам нужны инвестиции, нам нужны новые производства на российской земле, которые дают новые рабочие места россиянам и налоги в бюджет. И, конечно же, нужны современные технологии. Стоит ли добровольно отказываться от этого в угоду политике? Давайте подумаем, пока не поздно», — призывает Титов.

«К сожалению, в российском парламенте уже стало традицией на любое событие реагировать законопроектами о введении новых статей в Уголовный кодекс», — констатирует адвокат и руководитель практики уголовного права и процесса юридической компании «Инфралекс» Артем Каракасиян. По его словам, предложенные изменения содержат расплывчатые формулировки, которые не позволяют установить, какие именно деяния будут считаться уголовно наказуемыми и каким образом при взаимодействии с организациями, попавшими под санкции, отделить обычный отказ от заключения договора по коммерческим причинам от отказа, связанного с санкциями.

«Подобная норма является явно избыточной и в случае введения в действие создаст широкое поле для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов в отношении бизнеса, особенно среднего и малого», — категоричен адвокат.

17 мая депутаты отложили рассмотрение во втором чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за соблюдение санкций, для дополнительных консультаций. Заседание соответствующего Совета по законотворчеству должно состояться 23 мая.

В свою очередь, третье, окончательное, чтение по законопроекту по контрсанкциям запланировано на 22 мая.