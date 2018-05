Призвавший взорвать Крымский мост журналист заявил, что его поддержал Павел Климкин

Факт телефонного разговора Тома Рогана с Павлом Климкиным власти Украины не подтверждали.

Американский журналист Том Роган, который ранее призвал взорвать Крымский мост, заявил, что его мнение поддержали в Министерстве иностранных дел ( МИД ) Украины. Он утверждает, что разговаривал с главой ведомства Павлом Климкиным, который пообещал ему помочь.

— Только что замечательно поговорил с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью и Украина поможет мне, если Россия попытается послать меня в колонию особого режима «Черный дельфин». Нормально поболтали и пошутили, — написал журналист в социальной сети Twitter.

Had a great conversation with @MFA_Ukraine minister Pavlo Klimkin just now. He said the Ukrainian people supported my piece and that Ukraine would help me if Russia tries to send me to the Black Dolphin. Some good banter.

— Tom Rogan (@TomRtweets) 17 мая 2018 г.

Факт телефонного разговора Тома Рогана с Павлом Климкиным власти Украины не подтверждали. Напомним, что статья журналиста, в которой утверждается, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста», была опубликована в интернет-газете Washington Examiner 15 мая.

Мы наводим мосты, и попробуйте их разбомбить

…К мостам у меня лично отношение — чуткое и четкое. У меня дед Тихон на войне с немцами медаль «За отвагу» заслужил за наведение моста. В наградном листе написано: «Тов. Хохлов при постройке моста в д. Ажулинка через р. Юж. Буг 13.03.44 г. в работе проявил себя стойким бесстрашным сапером. Несмотря на бомбардировку противником он не бросал своего дела, а продолжал работать на своем посту. Всю свою силу отдавал, чтобы мост был построен в срок» (далее…).

