Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии 

В связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящий момент известно, что на территории Сирии находятся войска таких стран как Россия, США, Турция, Франция. При этом только Россия имеет официальное разрешение на это со стороны Дамаска.
В четверг вечером Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.