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Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии
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Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В связи с успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом и началом политического процесса иностранные вооруженные силы должны выводиться из Сирии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом САР Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА «Новости».
>> Путин встретился с Асадом
В настоящий момент известно, что на территории Сирии находятся войска таких стран как Россия, США, Турция, Франция. При этом только Россия имеет официальное разрешение на это со стороны Дамаска.
В четверг вечером Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.
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