Польша раскритиковала открытие Крымского моста 

Министерство иностранных дел Польши осудило действия России из-за строительства Крымского моста. По мнению ведомства, это усложняет процесс урегулирования конфликта на Украине.
«Эти действия противоречат заверениям в приверженности мирному урегулированию конфликта с Украиной, которые делались членами российской администрации», — говорится в сообщении на сайте МИД Польши.
Польша призывает российскую сторону воздержаться от «дальнейших нарушений территориальной целостности и независимости Украины». В то же время ведомство напомнило о резолюции Генассамблеи ООН, которая принята 27 марта 2014 года. Тогда международное сообщество назвало незаконным референдум, проведённый в Крыму.