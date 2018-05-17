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Польша раскритиковала открытие Крымского моста
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Польша раскритиковала открытие Крымского моста 

News.ru 29 минут назад
Министерство иностранных дел Польши осудило действия России из-за строительства Крымского моста. По мнению ведомства, это усложняет процесс урегулирования конфликта на Украине.
«Эти действия противоречат заверениям в приверженности мирному урегулированию конфликта с Украиной, которые делались членами российской администрации», — говорится в сообщении на сайте МИД Польши.
Польша призывает российскую сторону воздержаться от «дальнейших нарушений территориальной целостности и независимости Украины». В то же время ведомство напомнило о резолюции Генассамблеи ООН, которая принята 27 марта 2014 года. Тогда международное сообщество назвало незаконным референдум, проведённый в Крыму.
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