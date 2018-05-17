Госдума приблизила ответ Америке

Госдума приняла во II чтении законопроект о контрсанкциях

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада, исключив из документа норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Третье чтение запланировано на 22 мая.

Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным , допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.

Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также ввозимых гражданами товаров для личного пользования. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ

Во втором чтении в рамках достигнутых ранее договоренностей из текста документа исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, на которые могут распространяться ограничения, а перечень мер сокращен с 16 до 6. При этом уточнено, что контрсанкции могут применяться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривала возможность введения ограничений для российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Такие компании, в частности, могли лишиться возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках и в приватизации. Во втором чтении эта норма из законопроекта исключена.