Ещё
Госдума приблизила ответ Америке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума приняла во II чтении законопроект о контрсанкциях 

РИА Новости 1 час назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответных мерах России на санкции Запада, исключив из документа норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.
Третье чтение запланировано на 22 мая.
Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.
Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры, но они не должны применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах, а также ввозимых гражданами товаров для личного пользования. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ.
Во втором чтении в рамках достигнутых ранее договоренностей из текста документа исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, на которые могут распространяться ограничения, а перечень мер сокращен с 16 до 6. При этом уточнено, что контрсанкции могут применяться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.
Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривала возможность введения ограничений для российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала. Такие компании, в частности, могли лишиться возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках и в приватизации. Во втором чтении эта норма из законопроекта исключена.
РИА Новости: последние новости
Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты СМИ рассказали о готовящемся обсуждении повышения пенсионного возраста Путин за рулем КамАЗа промчался по Крымскому мосту
Комментарии31
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала223
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»84
«Крымский мост достанется Украине»355
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»46
Макаревич разнес «Почту России»265
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение