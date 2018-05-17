Законопроект о наказании за исполнение санкций отложен

Госдума перенесла второе чтение проекта об ответственности за исполнение санкций США

Госдума на заседании в четверг перенесла рассмотрение во втором, основном чтении законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ для проведения консультаций с бизнесом. Депутаты поддержали предложение спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина

В рамках обсуждения повестки дня спикер сообщил, что в Думу обратились представители Российского союза промышленников и предпринимателей , а также банковских структур с просьбой провести дополнительные консультации по законопроекту.

"Хотелось бы услышать мнение профильных комитетов и соисполнителей, которые работают с законопроектом, и предложить так же, как мы это делали по аналогии с законопроектом "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств", в рамках Совета по законотворчеству провести консультации с представителями как делового сообщества, так институтов гражданского общества", — сказал Володин.

23 мая Дума проведет заседание Совета по законотворчеству для обсуждения проекта об ответственности за исполнение санкций США , сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он такжде предложил провести консультации с деловым сообществом перед вторым чтением проекта.