Голикову освободили от должности

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли решение поддержать досрочное освобождение Татьяны Голиковой от должности председателя Счетной палаты.
«К настоящему времени подходит к концу процесс формирования состава нового правительства. Вы знаете, что в процессе консультаций Дмитрий Анатольевич Медведев высказал ряд предложений по кадровым вопросам, в частности по заместителям председателя правительства. И одна из кандидатур, которая называлась, это Татьяна Алексеевна Голикова. Так как она сейчас занимает должность председателя Счетной палаты, то по Конституции, по закону мы с вами должны рассмотреть предложение президента РФ», — сказал полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.
Ранее сообщалось, что председатель правительства Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Т. Голиковой на пост вице-премьера, курирующего социальный блок.
Планируется, что сегодня на дополнительном заседании Совета ГД будут рассмотрены кандидатуры на должность председателя Счетной палаты, предложенные фракциями.
От «Единой России» предложен бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. От КПРФ — депутат партии Юрий Синельщиков, от ЛДПР — аудитор Счетной палаты, бывший депутат Госдумы Максим Рохмистров, от «Справедливой России» — глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.