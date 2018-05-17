Голикову освободили от должности

Госдума освободила Т. Голикову от должности председателя Счетной палаты

«К настоящему времени подходит к концу процесс формирования состава нового правительства. Вы знаете, что в процессе консультаций Дмитрий Анатольевич Медведев высказал ряд предложений по кадровым вопросам, в частности по заместителям председателя правительства. И одна из кандидатур, которая называлась, это Татьяна Алексеевна Голикова. Так как она сейчас занимает должность председателя Счетной палаты, то по Конституции, по закону мы с вами должны рассмотреть предложение президента РФ», — сказал полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Т. Голиковой на пост вице-премьера, курирующего социальный блок.

Планируется, что сегодня на дополнительном заседании Совета ГД будут рассмотрены кандидатуры на должность председателя Счетной палаты, предложенные фракциями.