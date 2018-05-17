Крым Киеву не по карману 

В том, что Украина выставит России счет за Крымский мост можно не сомневаться, но далеко не факт, что он будет погашен. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал политолог Александр Асафов.
"Можно даже не сомневаться, что Киев подаст целый ряд исков к России с требованием компенсаций всевозможных убытков из-за Крымского моста. Заявления, которые Киев делает по факту открытия Крымского моста, отражают боль и бессилие украинской власти. И чиновников этой страны можно понять, хотя воспринимать их стоит не иначе, как информационный шум. Отрадно было в этой массе слышать заявление очередного их деятеля, что построенный мост — недружественный шаг России, так как Украине не на что будет содержать столь сложный объект инфраструктуры после того, как Киев "вернет" Крым.
Интересно наблюдать и за тем, как менялась тональность высказываний о Крымском мосте. Сначала в Киеве заявляли, что работы по его возведению сняты на "Мосфильме", потом о технической невозможности такого строительства. В итоге пришли к тому, что после введения объект сразу развалится. Сейчас к властям Украины приходит понимание: патриотические фантазии исчерпаны — крымчане ментально никогда не были частью Украины, а Киеву не потянуть Крым финансово, даже если полуостров чудом вернется. Украина не может оплатить собственное развитие, куда уж думать о Крыме и его развитии", — отмечает политолог.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что введенный Россией в эксплуатацию Крымский мост наносит Украине ущерб, за который Москве придется ответить. Прямые убытки чиновник оценил в 0,5 миллиарда гривен (1,2 млрд рублей), а непрямые, по его подсчетам, могут достигать миллиардов. Омелян также заявил, что украинцы все скрупулезно подсчитывают и выставят России счет.
"Это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море", — пояснил он.
"Предсказать решения инстанций, в которые Украина подаст иски к России, сейчас сложно — это вопрос достаточности оснований для выдвигаемых требований. А также вопрос политической ангажированности инстанций, которые эти дела будут рассматривать. Это вопрос не сегодняшнего дня, и Киев это отлично понимает. Но делать заявления в другом ключе сегодня просто не может.
Учитывая вектор, который задан Госдепом США и НАТО, власти Украины продолжат упражняться в гневной риторике в адрес России. Все мы помним проект, поданный на рассмотрение Петру Порошенко, что Крым нужно отделить от Украины неким патриотическим рвом, сделав российский регион островом. Это единственное дельное решение, которое было предложено в отношении Крыма — амбициозное и абсурдное, зато истинно украинское, суверенное и патриотичное. Прорыть азово-черноморский канал — такая идея могла прийти в голову только истинному украинскому патриоту", — считает эксперт.
Кто кому должен
Летом 2017 года украинский МИД уже говорил об убытках в полмиллиарда гривен для портов в Мариуполе и Бердянске из-за ограничения навигации через Керченский пролив на время строительства арки моста в Крым. Тогда МИД пояснил, что "продолжают собирать доказательства нарушений Россией международных конвенций", в том числе в Керченском проливе, и заявил, что строительство моста приводит к "физическим изменениям морской среды в акватории Украины". Реальных действий Киев по этому поводу, несмотря на уверения, не предпринял.
А накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что России придется "дорого заплатить" за строительство моста, соединившего Кубань и Крым. Дескать, Россия действовала "за пределами международного права и любых других норм", а строительство моста "создает опасность в морской акватории".
"Украина будет делать все для того, чтобы защищать свои интересы в международных судах. Россия дорого за это заплатит", — заявил Гройсман, подчеркнув, что мост построен "на территории суверенного государства" без согласования с Киевом.
"На данном этапе России не нужно даже искать, чем ответить на финансовые иски Украины — достаточно уже признанных финансовых обязательств. Как минимум, это суверенный долг перед РФ, созданный посредством покупки евробондов в 2013 году, который Киев отказывается выплачивать. Эта сумма и без пеней насчитывала миллиарды долларов, сколько накопилось к сегодняшнему дню — украинским деятелям лучше не вспоминать. Этот долг признан на международном уровне, рано или поздно отдать его придется.
Сегодня Украина накопила огромные внешние заимствования, обслуживать которые нет средств. Приходится брать новые кредиты, чтобы обслуживать имеющиеся, а это порочный круг. Сегодняшние громкие заявления, возможно, льстят самолюбию украинских чиновников, но факт остается фактом: Киев должен России миллиарды долларов, и гневная риторика этого не изменит. Просто мы предпочитаем молчать, когда Украина разражается гневными речами. Однако в РФ все помнят, просто время говорить о долгах еще не пришло", — заключает Александр Асафов.