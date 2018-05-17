Крым Киеву не по карману 

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Запуск Крымского моста снизит цены на бензин в Крыму

Кадры решают все: "четыре кита" правительства Медведева

За знакомство: каким будет эффект от предстоящей встречи Путина и Пашиняна