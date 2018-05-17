Искушение Россией

Демократ из Миннесоты сенатор Эми Клобучар (Amy Klobuchar) на конференции в Центре американской политики (Center for American Politics) предприняла безнадежную попытку. Она сказала, что демократы не могут вечно жаловаться на существование Дональда Трампа , и что ее избирателей больше волнует экспорт соевых бобов, нежели русские боты.

Она права, но кто ее послушает? Демократы в ноябре испытали разочарование от выборов, и следствием этого стала их всепоглощающая одержимость Россией

Закинутая спецпрокурором Робертом Мюллером сеть предположительно собрала немалый улов, а его расследование сделало сенсационный поворот, сосредоточив внимание на деле Сторми Дэниелс. Но авторитетные опросы общественного мнения показывают, что рейтинг у Трампа составляет 44%. Это не значит, что у него все замечательно и прекрасно, но он существенно улучшил свое положение за полгода. В связи с чем возникает вопрос: почему он раньше не вступил в борьбу с этой порнозвездой?

Политика скандалов весьма соблазнительна, и левые, особенно телезнаменитости типа Рэйчел Мэддоу (Rachel Maddow), отдаются ей сполна. Такая привлекательность вполне понятна.

Во-первых, все легко и просто. Не нужно заниматься тяжелой работой, убеждая общественность, не нужно проводить переоценку своих предположений. Есть Роберт Мюллер — и он ваше счастливое спасение.

Скандалы создают приятную возможность не только разгромить и унизить врага, но и разорить его и отправить за решетку. Помните? «В тюрьму их!»

Они превращают политику в криминальную драму, где администрация Трампа становится не только средоточием того курса, который вы ненавидите, но и местом преступления, которое можно тщательно препарировать, используя одну улику за другой.

Скандалы обещают подтвердить вашу твердую уверенность в том, что выборы 2016 года не были проиграны, а были украдены у вас. Победа на промежуточных выборах не даст того эмоционального удовлетворения, которое обязательно возникнет, если мы исправим несправедливость с избранием Трампа, изобличив несущих за это ответственность злодеев.

Сторонники такой точки зрения настаивают, что в основе своей это вопрос права, а не политики или морали.

Поэтому, когда Трамп отрицает, что он заплатил Майклу Коэну , у него могут возникнуть проблемы юридического характера. А если он признает, что заплатил Майклу Коэну, у него все равно могут возникнуть проблемы юридического характера. Недостаточно сказать, что у него была интрижка с порнозвездой, что он ей заплатил, а потом врал об этом. Конечно, это само по себе постыдно и заслуживает порицания. Но этого мало. Надо обязательно сделать так, чтобы Трамп и его окружение попали под пресс мощной машины правосудия.

В 1990-е годы республиканцы придерживались таких же взглядов. Если им удавалось прикрепить скандальный суффикс «гейт» (от Уотергейта) к какой-нибудь проблеме, им начинало казаться, что они отыскали золотую жилу. Билл Клинтон зашатался от скандала с Моникой Левински , и его президентство на какое-то время оказалось под угрозой, когда демократы в сенате дали слабину. Но потом они пришли в себя, стало ясно, что партия не бросит Клинтона в беде, и он почувствовал облегчение. В конечном итоге, общество в 1990-е годы больше думало о собственном материальном благополучии, нежели об отвратительном поведении президента и сопутствующих правовых проблемах.

Многие избранные демократы, как и Клобучар, понимают, что самые многообещающие политические нападки на Трампа это скорее не инструмент в руках Кремля, а стандартная тактика из учебника Великой старой партии с ее плутократическими замашками. Но левофланговые персонажи с кабельного телевидения, пресса господствующего направления и демократическая база сделали слишком большую ставку на Россию и уже не могут выйти из игры. Поэтому они продолжают уделять ей огромное внимание.

СМИ освещают расследование Мюллера так, будто это крупный скандал. Любую новую информацию воспринимают как недостающее звено и как некое откровение, хотя это не более чем следствие. А как же — ведь оно может вскрыть колоссальный скандал, если таковой существует. Симптом одержимости Россией — это принятие различный версий на веру, без каких-либо публичных доказательств.

Одна теория о Трампе гласит, что он мастерски отвлекает внимание, что любое его словоизвержение в Твиттере призвано отвести взоры людей от какой-нибудь неприятной истории. Но даже сам Трамп не смог бы изобрести лучший способ приковать внимание прогрессивных глашатаев к тем темам, которые не имеют никакого значения, а направлены исключительно против него лично и могут в итоге оказаться пустышкой.

Вот что делает с собой оппозиция, которая неспособна противостоять соблазну скандала.