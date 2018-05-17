США введут санкции против России из-за ракет

Госсекретарь США Майк Помпео получил от президента Дональда Трампа приказ подготовить новые санкции против России . Причина — якобы несоблюдение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Санкции, согласно закону об оборонном бюджете США на 2018 год, ударят по отдельным лицам, которых ожидает заморозка активов и запрет на въезд в США.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, опубликованный сайте Белого дома, согласно которому против Российской Федерации будут введены новые санкции.

В качестве причины новых антироссийских мер указано «нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД).

Вместе они должны выполнить требования, прописанные в пунктах с 1 по 4 раздела 1444 (С) закона о военном бюджете США за 2018 год. Этот раздел называется «Доклад по плану введения дополнительных санкций против России», и составлять его должен лично президент, но Трамп решил передать полномочия кабмину, передает ФАН.

Под новые санкции могут попасть как частные лица, ответственные за приказы, приведшие к нарушению ДРСМД, так и представители правительства РФ . Лица, оказавшиеся в новом санкционном списке, встретятся с заморозкой активов в американских банках, запретом на въезд на территорию США и «любыми другими санкциями, которые президент [США] посчитает необходимыми».

Договор РСМД был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в Вашингтоне зимой 1987 года, а в силу вступил 1 июня 1988 года. Он накладывает запрет на использование и разработку ракет меньшей (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности, базирующихся на земле.

К началу лета 1991 года США уничтожили 846 ракет, а СССР — 1846. В мае 2001 года инспекторы ДРСМД завершили свою деятельность.

Первое обвинение в нарушении ДРСМД Вашингтон выдвинул летом 2014 года. Бывший тогда президентом США Барак Обама в письме Владимиру Путину впервые на высшем уровне обвинил Кремль в испытаниях крылатых ракет средней дальности.

США утверждают, что с 2008 по 2011 год Россия нарушила ДРСМД, испытав крылатую ракету наземного базирования дальностью действия более 500 км.

Москва убеждена, что США сами нарушают Договор РСМД, причем тремя способами: размещая в Европе пусковые установки противоракет, подходящие и для ракет средней дальности. Также США используют ракеты-мишени, сходные по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования и увеличивают производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Дворкин , выступавший ранее советником Горбачева, Ельцина и Путина по вопросам развития ядерных вооружений, а также прямо связанный с разработкой ДРСМД, заявил в разговоре с НСН, что Россия и Америка могли бы разрешить взаимные претензии, собрав специальную комиссию.

«У нас есть взаимные претензии. Они носят чисто технический характер, по существу не влияют на боевые потенциалы, эффективность применения какого-либо оружия и требуют технического обсуждения на специальной контрольной комиссии в рамках этого договора. Не надо устраивать открытую дискуссию, а разобраться с техническими специалистами, прийти к какому-то выводу», — подчеркнул отставной генерал-майор Дворкин.

Польше и Ровно то же самое можно сказать и по поводу российских претензий к пусковым установкам противоракетной обороны НАТО Румынии , отметил экс-советник Горбачева по ядерному оружию.

8 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп уже одобрил новые санкции против России, также якобы за нарушение ДРСМД.

Министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как пояснил чиновник из администрации президента США , целью такого санкционного давления является «изменение планов» российского правительства.

В четверг Госдепартамент США заявил, что ДРСМД находится под угрозой, однако американское внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность прекратить разработку новых ракетных технологий, но только если Россия будет соблюдать договор. По словам представителя Госдепа Хизер Науэрт, хотя Соединенные Штаты и будут продолжать добиваться дипломатического решения, Вашингтон предпринимает экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению Договора.