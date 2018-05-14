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Путин и Назарбаев провели неформальную встречу в Сочи
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Путин и Назарбаев провели неформальную встречу в Сочи 

РИА Новости 14 мая 2018
СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в Сочи провел неформальную встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
"Мне очень приятно продолжить с вами разговор, который мы начали еще вчера вечером в неформальной обстановке", — сказал Путин, открывая официальную встречу с Назарбаевым, которая прошла в преддверии саммита ЕАЭС в Сочи.
"Казахстан — не только наш стратегический союзник и один из самых ближайших партнеров, но и отношения между нашими странами развиваются успешно и последовательно. В экономике в прошлом году мы показали хороший результат — плюс 30,5% роста товарооборота", — сообщил Путин, отметив, что Россия остается и ключевым торговым партнером, и важнейшим инвестором в казахстанскую экономику.
Со своей стороны, Назарбаев заверил Путина, что «Казахстан всегда рядом, всегда вместе будем работать и двигаться вперед по всем направлениям».
"Работа у нас идет нормально. Мы вчера обговорили все вопросы, которые есть. Вопросы возникают всегда между соседними государствами, но у нас настолько тесные отношения между правительствами, что все возникающие вопросы мы можем решать, не создавая никакого ажиотажа", — сказал президент Казахстана.
Он подчеркнул, что попыткам создать такой ажиотаж «не придает никакого значения». «Мы союзники, близкие государства, и СМИ обоих государств должны работать в таком же ключе, не раздувать из мухи слона, если возникают какие-то вопросы. Мы все эти 25 лет их так решаем», — добавил Назарбаев.
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