Запад сжигает крымские мосты 

Из-за океана продолжают поступать осуждающие заявления. Какой логике подчинялись бы санкции за открытие Крымского моста, если бы их решили ввести против России?
НАТО выступило с осуждением открытия моста, соединяющего Краснодарский край и Крым, как очередного нарушения суверенитета Украины и ее территориальной целостности. В заявлении подчеркивается, что строительство моста ограничивает возможности для навигации в Керченском проливе и доступ к украинским портам в Азовском море. НАТО никогда не признает аннексии Крыма, сказано в заявлении. Осуждающие оценки по отношению к открытию 19-километрового перехода продолжают поступать из других западных стран. Возможны ли санкции за Крымский мост? Об этом в комментарии Георгия Бовта.
Дальше всех западных СМИ пошла, пожалуй, американская газета Washington Examiner, которая написала, что пришло время Украине разрушить открытый Владимиром Путиным мост. Как пишет издание, хотя такой шаг станет эскалацией конфликта и неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России, этот мост — вопиющее оскорбление в адрес Украины как нации.
Публикация газеты — хотя ее нельзя отнести к американским СМИ мейнстрима — была широко растиражирована в России как пример подстрекательства со стороны США к военному конфликту между Украиной и Россией. А то, что атака на мост приведет к войне, не могут не понимать даже в самом отдаленном американском захолустье, хотя им на нее вдали от их повседневной жизни будет глубоко наплевать. В вашингтонском истеблишменте, разумеется, открытых призывов к Украине предоставить Москве casus belli не высказывают, однако, вполне возможно, в душе думают именно таким простецким образом. Такие настали времена.
Публикации подобные той, что выдала Washington Examiner, конечно, не отражают мнение большинства западной публики, однако все же примечательно, что они стали возможны. Риторика ненависти зашла уже слишком далеко. Никаких единых стандартов нет и, кажется, уже быть не может — только двойные и тройные, и слишком многие проявления реакции на Крымский мост с трудом вписываются в рамки конвенциональной логики.
Как, к примеру, понимать заявление Госдепартамента США о том, что Крымский мост приведет к ухудшению положения жителей полуострова? Пожалуй, впервые в истории осуждается сам факт строительства дороги, соединяющей людей. Если раньше осуждали стены, разъединяющие страны и регионы, политические блоки, то теперь — мосты.
Еще одним проявлением такой парадоксальной логики стало то, что Google Maps отказывается прокладывать маршруты через Крымский мост: дорога есть, но спутникам и GPS приказано ее не видеть. Географические карты часто становились объектами большой политики, но, пожалуй, никогда до сих пор подобные географические игры не доходили до такой стадии политизированного абсурда.
Санкционная риторика, кажется, обрела собственную логику и развивается теперь по своим внутренним законам. Уже задействованы все методики, описанные во всевозможных антиутопиях, где мир объявляется войной, а война — миром, где черное приказано считать белым, а белое — черным. Скоро дойдет до того, что санкции будут объявлять за строительство моста — за то, что он существенно улучшает положение крымского населения, страдающего от всевозможных эмбарго со стороны Украины и западных стран. Уже забыты все первоначальные аргументы, звучавшие в начале введения санкций. Положение так называемого мирного населения не имеет никакого значения. Теперь можно забыть, что сами же раньше говорили о ненаправленности санкций против обычных граждан.
А вообще все надо доводить до логического конца, и было бы даже здорово, если бы сейчас совокупный Запад взял и объявил новые санкции против России именно за строительство уникального моста — самого длинного в Европе, даже длиннее моста Васко да Гама в Португалии. Объявив эти санкции, они показали бы себя наиболее полно в своем истинном виде. Им не мост не нравится — им не нравимся мы как таковые, и они это уже даже не скрывают.