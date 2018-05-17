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Россияне оценили работу Медведева
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Россияне оценили работу Медведева во главе правительства 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинству россиян (86 процентам) известно о назначении Дмитрия Медведева председателем российского правительства, при этом более чем две трети граждан (71 процент) характеризуют его как компетентного и умного человека. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации в четверг, 17 мая.
Согласно исследованию, каждый второй опрошенный (49 процентов) считает, что Медведеву удалось собрать вокруг себя команду, которой можно доверять, не согласны с этим 33 процента респондентов.
Более половины граждан (54 процента) положительно оценили работу кабинета министров в последние годы, негативные оценки дали 38 процентов опрошенных.
«Ожидания от деятельности нового состава правительства умеренно-положительные: 37 процентов респондентов полагают, что оно будет более эффективным, 49 процентов — что его работа не будет значительно отличаться от предыдущего. Лишь 3 процента дают негативный прогноз», — заключается в документе.
7 мая после инаугурации президента Владимира Путина правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. После глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Депутатский корпус поддержал это назначение.
Комментируя свое решение в пользу Медведева, Путин отметил, что он «возглавлял правительство в сложные годы, но кабмину удалось сохранить перспективу развития РФ».
Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина — с 8 мая 2012 года.
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Комментарии13  Ещё 2 источника 
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