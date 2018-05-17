В РФ решат вопрос повышения пенсионного возраста 

Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание с членами своего нового кабинета о повышении пенсионного возраста. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два независимых источника в Белом доме.
В качестве основы для новых возрастных параметров рассматриваются разработки Центра стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина. Пенсионный возраст для мужчин он предлагает повысить с нынешних 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60. Итогом совещания может стать поручение премьера о разработке соответствующего законопроекта, чтобы принять его до окончания весенней сессии Госдумы, говорит собеседник издания.
Социальный блок на совещании будет представлять Татьяна Голикова, выдвинутая Медведевым на пост профильного вице-премьера. Все еще исполняющей эти обязанности Ольги Голодец на совещании не будет. Один из собеседников издания отмечает сдержанную позицию Голиковой по пенсионному возрасту. «Возможно, она сможет добиться менее радикального подхода», — допускает он.
Вариант ЦСР федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссии в правительстве, характеризует как слишком резкий, основанный «только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы». За техническую сторону реформы будет отвечать сохранивший свой пост министр труда Максим Топилин.