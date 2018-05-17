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СМИ: новое правительство сначала займется пенсионной реформой
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СМИ: новое правительство сначала займется пенсионной реформой 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Карельские вести
Уже сегодня члены правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсудят перспективы повышения пенсионного возраста. По итогам встречи Минтруд может получить поручение подготовить законопроект о повышении пенсионного возраста для рассмотрения Госдумой в весеннюю думскую сессию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два независимых источника в Белом доме.
Как основа для новых параметров пенсионного возраста рассматриваются разработки Центра стратегических разработок — команда Алексея Кудрина предполагает его увеличение до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин (сейчас — 60 и 55 лет). Возможно, изменения вступят в силу уже с 2019 года.
Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы 8 мая, говорил, что правительство «в самой короткой перспективе» внесет в нижнюю палату парламента свои предложения по повышению пенсионного возраста. Он обещал принимать такое решение «аккуратно и взвешенно».
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