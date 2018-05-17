Геращенко рассказал о полезности Крымского моста для Украины 

Он уверен, что мост достанется Киеву
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что все возводимые Россией на полуострове инфраструктурные сооружения полезны, поскольку Крым вернется в состав Украины. В качестве примера он привел Эльзас и Лотарингию. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, украинцам не стоит расстраиваться по поводу Крымского моста, поскольку он вместе с полуостровом достанется Украине. «То, что русские построили мост через Керченский пролив — это хорошо, поскольку он достанется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», — отметил Геращенко.
Свою позицию он аргументировал историческим примером про Эльзас и Лотарингию. «Эти территории в 1871 году Германская империя аннексировала у Франции. Однако после Первой мировой войны им пришлось вернуть земли, и все, что построили немцы, досталось французам. С Крымом будет то же самое», — пояснил Геращенко.
Он отметил, что возврат Крыма и Севастополя — это дело не одного года. «Это будет долгий путь экономических санкций, дипломатии. Но Крымский мост в целом для Украины полезен», — заключил он.
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