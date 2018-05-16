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Посольство РФ предложило Лондону помощь в возведении моста через Ла-Манш
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Посольство РФ предложило Лондону помощь в возведении моста через Ла-Манш 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Москва готова помочь Лондону в строительстве моста через Ла-Манш. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании. Ирония заключается в том, что ранее замглавы британского МИД Алан Данкан раскритиковал строительство Крымского моста, которое якобы нарушает суверенитет Украины.
"Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес", — заявило в своем комментарии посольство.
В дипмиссии добавили, что «нынешний политический истеблишмент Великобритании отказывается принимать современные международные реалии» и напомнили, что к ситуации с Крымом привел поддержанный Западом госпереворот на Украине.
Кроме того, в посольстве отметили, что Лондон предпочитает необоснованно критиковать Россию и выбор крымчан, не замечая «бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине».
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