Посольство РФ предложило Лондону помощь в возведении моста через Ла-Манш

Москва готова помочь Лондону в строительстве моста через Ла-Манш. Об этом заявили в посольстве РФ Великобритании . Ирония заключается в том, что ранее замглавы британского МИД Алан Данкан раскритиковал строительство Крымского моста, которое якобы нарушает суверенитет Украины

"Готовы поделиться опытом строительства таких сложных объектов с Лондоном, например, через Ла-Манш, если будет проявлен интерес", — заявило в своем комментарии посольство.

В дипмиссии добавили, что «нынешний политический истеблишмент Великобритании отказывается принимать современные международные реалии» и напомнили, что к ситуации с Крымом привел поддержанный Западом госпереворот на Украине.

Кроме того, в посольстве отметили, что Лондон предпочитает необоснованно критиковать Россию и выбор крымчан, не замечая «бесчисленные нарушения прав человека, свободы слова и гонения на журналистов на Украине».