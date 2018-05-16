Сегодня в Государственной Думе

17 мая в Государственной Думе пройдет очередное пленарное заседание. Начало в 10:00. Онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте.

В 12:00 начнется заседание Совета Государственной Думы. На нем будут обсуждаться кандидатуры от фракций ГД на пост Председателя Счетной палаты РФ

Также в 12:00 состоится заседание неформальной парламентской группы Россия Грузия при Комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Заседание Комитета по безопасности и противодействию коррупции начнется в 15:15.

В 16:00 состоится заседание Экспертного совета по вопросам совершенствования организации здравоохранения на тему «Приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в РФ».