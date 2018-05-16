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Сегодня в Государственной Думе
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Сегодня в Государственной Думе 

duma.gov.ru 1 час назад
17 мая в Государственной Думе пройдет очередное пленарное заседание. Начало в 10:00. Онлайн-трансляцию смотрите на нашем сайте.
В 12:00 начнется заседание Совета Государственной Думы. На нем будут обсуждаться кандидатуры от фракций ГД на пост Председателя Счетной палаты РФ.
Также в 12:00 состоится заседание неформальной парламентской группы Россия — Грузия при Комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Заседание Комитета по безопасности и противодействию коррупции начнется в 15:15.
В 16:00 состоится заседание Экспертного совета по вопросам совершенствования организации здравоохранения на тему «Приоритетные направления профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в РФ».
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